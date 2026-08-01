Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt
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De laatste rechte lijn richting het nieuwe seizoen heeft zaterdag uiteenlopende resultaten opgeleverd voor Standard, Racing Genk en Westerlo. Terwijl Genk vertrouwen tankte met een verdiende overwinning tegen TOP Oss, sloten Standard en Westerlo hun oefenwedstrijd af met een nederlaag.

Standard krijgt pijnlijke tik voor competitiestart

Standard wilde zijn voorbereiding voor eigen publiek met een positief gevoel afsluiten, maar beleefde net een bijzonder moeilijke namiddag. De Rouches verloren op Sclessin met duidelijke 0-3-cijfers van Viktoria Köln, een ploeg uit de Duitse derde klasse.

Voor Standard was het al de derde nederlaag van de voorbereiding. De Luikenaars wonnen vier van hun zeven oefenwedstrijden, maar gingen eerder ook onderuit tegen Dunkerque en Juventus. Vooral de manier waarop de generale repetitie tegen Viktoria Köln verliep, zal voor ongerustheid zorgen.

De ploeg krijgt nog één week om de nodige lessen te trekken. Volgende zaterdag begint het echte werk met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Dan staan er niet langer oefenminuten, maar meteen belangrijke punten op het spel.

Smets viert comeback met doelpunt voor Genk

Bij Racing Genk waren de geluiden een stuk positiever. De Limburgers versloegen TOP Oss met 3-1 en legden de basis voor die zege al in een sterke eerste helft.

Het mooiste moment kwam op naam van Matte Smets. De verdediger maakte na maanden blessureleed zijn rentree en kopte een hoekschop van Kenaito Yokoyama meteen tegen de netten. Daarmee zette hij zijn comeback extra in de verf.

Genk bleef daarna doorduwen. Kenan Haroun veroverde de bal op het middenveld en schoot krachtig de 2-0 binnen. Niet veel later maakte Noah Adedeji-Sternberg er na een vlotte combinatie zelfs 3-0 van.

TOP Oss kon vlak voor de rust milderen via een strafschop van Justin. In de tweede helft lag het tempo lager, maar Genk hield de wedstrijd onder controle. Doelman Tobe Lawal onderscheidde zich met enkele reddingen, terwijl August De Wannemacker met een kopbal tegen de paal dicht bij de 4-1 kwam.

Westerlo geeft voorsprong uit handen

Westerlo begon in ’t Kuipje goed aan zijn oefenwedstrijd tegen Samsunspor. Norman Bassette had al vroeg voor gevaar gezorgd en opende in de 22ste minuut alsnog de score. De Kemphanen gingen met een verdiende 1-0-voorsprong rusten.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. Doelman Andreas Jungdal moest Westerlo eerst nog met een knappe redding overeind houden, maar in de 65ste minuut was hij toch geklopt. Na een hakje kreeg Afonso Sousa ruimte om uit te halen. Zijn schot verdween via de binnenkant van de paal in doel.

Amper drie minuten later draaide Samsunspor de wedstrijd volledig om. Joe Mendes klom het hoogst bij een voorzet en kopte de 1-2 bijzonder krachtig binnen. Westerlo vond daarna geen antwoord meer en slaagde er niet in om nog grote kansen af te dwingen.

Zo eindigde de oefendag met gemengde gevoelens. Genk kan voortbouwen op een sterke eerste helft en de geslaagde terugkeer van Smets. Standard en Westerlo hebben na hun nederlagen nog werk voor de boeg voordat de competitie opnieuw volledig losbarst.

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