Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge heeft een duidelijk signaal gegeven aan Gustaf Nilsson en Ludovit Reis. De twee spelers maken niet langer deel uit van de trainingen van de A-kern en werken voortaan individueel een programma af in de namiddag. Daarmee lijkt hun toekomst in Jan Breydel zo goed als bezegeld.

Voor beide spelers wordt deze zomer volop gezocht naar een nieuwe club. Club Brugge wil de selectie verder afslanken en hoopt zowel sportief als financieel opnieuw ruimte te creëren.

Dure investering in Nilsson

Nilsson werd twee jaar geleden voor een bedrag van om en bij de zeven miljoen euro weggehaald bij Union SG, waar hij zich had opgewerkt tot een van de beste spitsen van de Jupiler Pro League. De Zweed tekende een contract tot de zomer van 2028.

Zijn passage in Brugge werd echter nooit een succes. Door blessures, stevige concurrentie en een gebrek aan speelminuten kwam hij vorig seizoen nauwelijks nog in actie. Zelf liet Nilsson eerder al verstaan dat hij deze zomer hoopt op een oplossing, terwijl Club Brugge eveneens wil meewerken aan een transfer.

Vanuit Duitsland was er al wat interesse, onder meer van Hertha, maar concrete onderhandelingen zijn er nog niet van gekomen.

Ook Reis mag alweer vertrekken

Ook Ludovit Reis lijkt na amper één seizoen alweer op weg naar de uitgang. Club Brugge betaalde vorige zomer ongeveer zes miljoen euro om de Nederlandse middenvelder over te nemen van Hamburger SV en gaf hem een contract tot 2029.





De verwachtingen waren hoog, maar Reis kon die nooit inlossen. Hij slaagde er niet in een basisplaats af te dwingen en werd intern als onvoldoende beoordeeld. Met de komst van nieuwe middenvelders en de stevige concurrentie is zijn perspectief volledig verdwenen.

Dat Nilsson en Reis niet langer meetrainen met de A-kern is dan ook veelzeggend. Club Brugge wil beide dossiers deze zomer afronden, zodat Ivan Leko zich volledig kan focussen op een spelersgroep die ook na het sluiten van de transfermarkt samen zal blijven.