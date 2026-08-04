EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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EXCLUSIEF - KAA Gent zoekt versterking op deze plaatsen: meteen een interessant profiel op komst?
Foto: © photonews
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KAA Gent staat voor een aantal pittige weken, zoveel is duidelijk. In de competitie beginnen ze er dit weekend aan tegen KV Mechelen, daarvoor en daarna zijn er belangrijke wedstrijden tegen het Zweedse IFK Göteborg. En tussendoor hoopt Rik De Mil ook nog op wat versterkingen.

KAA Gent haalde al flink wat versterkingen in huis. Christian Burgess maakte toch wel wat indruk centraal achterin bij De Buffalo's tegen LNZ Cherkasy, terwijl ook Mouhamed Ngom in de defensie zijn mannetje stond donderdagavond.

Josué Vergara mocht voorin opdraven, Laszlo Benes moest voor ervaring zorgen op het middenveld maar werd bij de rust gewisseld. "Ik maak me geen zorgen over hem, die jongen heeft tijd nodig. Het blijft een do or die-wedstrijd en dan kan je hem ook niet laten staan", aldus Rik De Mil tegen Voetbalkrant.com.

KAA Gent rekent de komende weken op Benes

"We misten power op het middenveld en we moesten wat meer met de lange bal gaan spelen. Tibe De Vlieger heeft dat goed ingevuld. Hij heeft het een paar weken moeilijk gehad, maar hij is scherp. De eerste helft misten we power en dat heeft Tibe wel gebracht. Maar ik maak me geen zorgen."

"Bénes moet stappen zetten en progressie maken, maar hij is laat toegekomen. Hij is hier drie weken of zo, dus een beetje geduld nog. We moeten wel doorgaan in dit soort wedstrijden om geduld voor onszelf af te dwingen."

KAA Gent heeft nog altijd versterkingen nodig

Algemeen was De Mil eerder al duidelijk: er moet nog wel wat versterking bijkomen bij De Buffalo's. Zeker op de flanken is er werk aan de winkel, want Goore moest plots als een soort van flankverdediger opdraven tegen Cherkasy.

Werk aan de winkel dus, want ook op de linkerkant is de spoeling vooralsnog dun. Enkel Tiago Araujo lijkt daar de dienst te kunnen uitmaken. Nochtans haalden De Buffalo's met Lars Cooman een echte Gentenaar in huis.

"Hij komt op dit moment nog te kort, dat klopt. Het is allemaal heel logisch wat er aan de hand is. Hij komt van Knokke, heeft een geweldige mindset en doet het op vlak van mentaliteit fantastisch. Maar het is aanpassen voor hem, aan het niveau en aan het tempo."

"Het is nu nog te weinig, maar hij krijgt de tijd om beter te worden. Daardoor zitten we op de linkerkant natuurlijk ook niet ruim. Het is mijn taak om er het maximale uit te halen met de mensen die er zijn. We kunnen nog wel wat versterkingen gebruiken", aldus Rik De Mil daarover.

Wordt Abdullahi Bewene de nieuwe rechterflankspeler van KAA Gent?

Mogelijk komt er dus ook op links nog versterking. Rest de vraag welke profielen er voorhanden zijn. Volgens onze informatie zouden er alvast Belgische clubs azen op Abdullahi Bewene van Banik Ostrava. Hij lijkt alvast een interessant profiel te hebben om op rechtsmidden uitgespeeld te worden.

De 21-jarige middenvelder stond ook al op links en kan zowel op het middenveld als op de rechtsachter worden uitgespeeld. Daarmee is hij alvast qua profiel perfect iemand die in het radarwerk van De Mil en KAA Gent kan passen.

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