Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"
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Ivan Leko is ondertussen al meer dan twintig jaar in ons land. In een grijs verleden hoorden we hem al eens Nederlands praten na een wedstrijd op een perspraatje, maar dat is al heel lang geleden. Hoe dat komt? Dat heeft hij nu toegegeven.

Het is geen geheim dat Ivan Leko ondertussen al heel lang in ons land is. In 2005 kwam hij hier toe en als speler en als trainer heeft hij ondertussen heel wat adelbrieven weten voor te leggen. Zowel als tacticus, maar ook als bezieler heeft hij al indruk gemaakt.

En ondertussen is de Kroaat ook de Belgische cultuur al gewoon geworden. En hij spreekt dan ook al een aardig mondje Nederlands. Heel vlot zelfs, waardoor hij ook de televisieprogramma's en radioprogramma's in Vlaanderen makkelijk kan volgen.

De polyglot in Ivan Leko van Club Brugge

En toch spreekt hij nooit Nederlands na een wedstrijd, in een interview of op andere professionele samenkomsten. We herinnerden ons uit een ver verleden nochtans nog perspraatjes die hij in het Nederlands deed, maar daar is hij vanaf gestapt.

In HUMO heeft hij nu laten weten waarom: "Ik deed mijn perspraatjes vroeger ook in het Nederlands, tot iemand tien jaar geleden opmerkte dat mijn Nederlands niet goed genoeg was en zelfs misverstanden kon veroorzaken. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar dat heeft me pijn gedaan."

Ivan Leko kijkt naar verschillende Vlaamse televisieprogramma's

"Mijn Nederlands zal natúúrlijk nooit zo goed worden als het jouwe, want het is niet mijn moedertaal. Dat is toch normaal? Sinds dat ene moment spreek ik professioneel altijd Engels", aldus Leko. Hij spreekt ondertussen ook Engels, Spaans en Frans en beheerst op die manier vijf talen. Bij Standard wilde hij absoluut Frans leren, voor de club en de fans. Het tekent de persoon die Leko is.

Opvallend dus: Leko houdt van de Belgische cultuur. Hij luistert al jaren naar Qmusic en heeft dat naar eigen zeggen nodig om in de auto naar muziek te luisteren. De trip van Antwerpen naar Knokke is er eentje met Maarten & Dorothee, en ook 's avonds gebruikt hij het om zijn hoofd leeg te maken. En qua tv-programma's kijkt hij graag naar 'The Voice van Vlaanderen', 'The Voice Kids' en 'De slimste mens ter wereld'. "Mijn vrouw en ik volgen ook 'De mol', maar zelf ben ik nog meer liefhebber van de tegenhanger: 'De verraders' op VTM. Ik smul van die psychologische spelletjes. Steengoede televisie."

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