Reactie Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte"

Jelle Heyman vanuit Lotto Park
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Nieuwe spelmaker van Anderlecht opent zijn rekening met prachtige goal: "Niet van mijn gewoonte"
Foto: © photonews
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Hij is nog maar aan zijn eerste transferperiode bezig als sportief directeur maar voorlopig zijn veel van de transfers van Sibierski een schot in de roos. Dat bleek donderdagavond tegen PAOK opnieuw.

Prachtig doelpunt om kwalificatie te verzekeren

Het moeilijkste was misschien wel achter de rug voor Anderlecht door vorige week met 0-1 te gaan winnen in het Griekse PAOK maar thuis mochten de Brusselaars toch niet te laks spelen of die voorsprong kon als sneeuw voor de zon ook opnieuw verdwijnen.

Maar met metronoom Lukas Ambros op het middenveld kwam Anderlecht eigenlijk niet in de problemen en was uitschakeling nooit een optie. In de eerste helft probeerde hij het nog als aangever maar na de rust verzekerde de Tsjechische middenvelder dat Anderlecht zich niet zou laten uitschakelen door op een prachtige manier de 2-1 te maken.

Ambros Lukas
© photonews

Raad van ploegmaats

"Tijdens de rust zeiden de ploeggenoten me dat ik zelf ook eens moest trappen", lacht Ambros achteraf in de mixed zone. "Maar ja het is niet van mijn gewoonte om zelf uit te halen, meestal zorg ik voor de laatste of voorlaatste pass", is hij eerlijk.

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Vijf miljoen betaalde Anderlecht aan het Poolse Gornik Zabrze om de midddenvelder los te weken en dat zullen ze zich wellicht helemaal niet beklagen want op enkele weken tijd werkte hij zich meteen op als de draaischijf van dit Anderlecht. Moeiteloos breekt hij linies met zijn passing en laat hij het er ook nog eens heel simpel uitzien.

"Of we nu meer van dat soort goals zullen zien? Laat ons hopen dat de bal ook eens in de bovenhoek verdwijnt. Anders weet de verdediging van de tegenstander altijd wat ik ga doen", vult Ambros aan met een knipoog. "Ik speel graag tussen de lijnen en kansen te creëren", besluit hij.

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