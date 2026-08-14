Beerschot wil naar eerste klasse, maar Frank Raes ziet een groot probleem

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Beerschot wil naar eerste klasse, maar Frank Raes ziet een groot probleem
Foto: © photonews
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Beerschot hoopt dit seizoen opnieuw mee te strijden om promotie naar de hoogste klasse. Toch waarschuwt voormalig Beerschot-speler en commentator Frank Raes voor al te groot optimisme. Volgens hem wordt het een bijzonder moeilijke opdracht.

Jelle Vossen als ervaren kracht

Bij Beerschot werd deze zomer onder meer de komst van Jelle Vossen met belangstelling gevolgd. De ervaren spits kent het Belgische voetbal door en door na passages bij onder meer Racing Genk, Club Brugge en Zulte Waregem.

Voor Frank Raes is Vossen vooral een speler die stabiliteit kan brengen. De voormalige commentator kent Beerschot bovendien bijzonder goed. Begin jaren 70 speelde hij nog voor de tweede ploeg van de club en ook vandaag gaat hij nog geregeld naar het Kiel.

Raes ziet meer in Messoudi

Raes is ook positief over coach Mohamed Messoudi, die volgens hem meer kwaliteiten bezit dan alleen die van een trainer. Messoudi combineert zijn voetbalwerk met het runnen van een wijnbar en dat kan volgens Raes een voordeel zijn bij het leiden van een club.

“Hij is een zakenman – hij heeft ook een wijnbar – dus hij weet hoe hij de boel moet runnen en organiseren. Dat is een voordeel”, zegt Raes in Gazet van Antwerpen.

Die combinatie van voetbalervaring en organisatorische vaardigheden kan Messoudi volgens Raes helpen om Beerschot verder te ontwikkelen. De coach staat wel voor de moeilijke taak om van de ploeg opnieuw een promotiekandidaat te maken.

Promoveren uit tweede is moeilijk

Een voorspelling over een terugkeer naar de hoogste afdeling wil Raes echter niet doen. Volgens hem is promoveren vanuit de Challenger Pro League bijzonder lastig. Bovendien ziet hij concurrent Antwerp steeds verder wegtrekken op het vlak van belangstelling, sponsors en investeerders.

“Promoveren uit tweede is moeilijk”, stelt Raes in Gazet van Antwerpen. Hij kijkt daarbij ook terug naar vorig seizoen, toen Beerschot volgens hem mogelijk een belangrijke kans liet liggen.

De nieuwe Japanse eigenaars van Beerschot zorgen ondertussen voor extra nieuwsgierigheid. Kinpoudou Holdings nam vorig jaar alle aandelen over, maar voorlopig is het nog afwachten welke financiële ambities daar precies tegenover staan.

Eerst presteren, dan dromen

Voor Beerschot wordt het daarom vooral belangrijk om de nieuwe spelers snel te integreren en resultaten te boeken. Met Vossen beschikt de ploeg over ervaring, terwijl Messoudi de opdracht krijgt om daar een coherent geheel van te maken.

Raes blijft voorzichtig. De geschiedenis toont volgens hem dat een promotie niet vanzelf komt. Beerschot zal de ambities dus vooral op het veld moeten waarmaken voordat er opnieuw volop over een terugkeer naar eerste klasse kan worden gesproken.

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