LIVE - Speeldag 2 JPL: Jesse Thorup is duidelijk bij KRC Genk: “Dat interesseert me geen zier”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 2 JPL: Jesse Thorup is duidelijk bij KRC Genk: “Dat interesseert me geen zier”
Foto: © photonews
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 2 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Bjorn Vandenabeele

Jesse Thorup is duidelijk bij KRC Genk: “Dat interesseert me geen zier”

Jesse Thorup wil het spel van KRC Genk duidelijk versnellen. De coach vindt dat zijn spelers na balverovering nog te vaak kiezen voor veilig balbezit, terwijl volgens hem juist dan de ruimte bij de tegenstander moet worden aangevallen.

Sneller vooruit

“Ik wil dat de bal sneller vooruitgaat”, zegt Thorup in Het Belang van Limburg. Volgens de Deense coach verliest Genk kostbare momenten door na balrecuperatie opnieuw rustig rond te spelen. Daardoor krijgt de tegenstander de kans om zich te organiseren.

Thorup wil daarom minder passes in de breedte en sneller de defensieve lijnen van de tegenstander doorbreken. Het doel is duidelijk: ruimte achter de verdediging vinden en vaker gevaarlijk voor doel verschijnen. Ook tijdens de rust van de wedstrijd hamerde hij daarop.

“Balbezit interesseert me geen zier”

Thorup maakt duidelijk dat balbezit voor hem geen doel op zich is. “Balbezit interesseert me geen zier”, klinkt het bijzonder uitgesproken in Het Belang van Limburg. De coach beseft dat zijn spelers bepaalde automatismen niet meteen kunnen veranderen. Toch is er volgens hem weinig tijd. Resultaten moeten het proces versnellen, terwijl de sfeer binnen de groep volgens Thorup alvast goed zit.

Bjorn Vandenabeele

Nieuwe datum voor duel tussen KAA Gent en OH Leuven

KAA Gent heeft zich geplaatst voor de volgende Europese ronde en dat heeft meteen gevolgen voor de Jupiler Pro League. Het competitieduel met OH Leuven krijgt een nieuwe datum.

De Buffalo’s schakelden het Zweedse IFK Göteborg uit in de derde voorronde van de UEFA Conference League en mogen daardoor hun Europese avontuur verderzetten. Omdat KAA Gent daardoor een drukker programma krijgt, wordt ook de wedstrijd tegen OH Leuven verplaatst, oorspronkelijk gepland voor zaterdag 22 augustus.

Nieuwe datum en uur

De supporters moeten de wedstrijd dus op een andere dag in hun agenda zetten. KAA Gent en OH Leuven treffen elkaar nu op donderdag 3 september om 20.30 uur, zo laat de Pro League weten in een mededeling aan onze redactie. Het gaat om de wedstrijd van de derde speeldag van de Jupiler Pro League.

De beslissing volgt rechtstreeks uit de Europese kwalificatie van Gent. De Buffalo’s moeten de komende weken hun Europese programma combineren met de Belgische competitie, waardoor de kalender tijdelijk wordt aangepast.

Kalender nog niet definitief

De Pro League meldt bovendien dat er nog een nieuwe update van de kalender volgt. Zodra de Europese voorrondes achter de rug zijn, wordt op 1 september opnieuw naar de planning gekeken.

Lorenz Lomme

LIVE - Speeldag 2 JPL: Essevee droomt, Charaï hoopt op drietal

KVC Westerlo slikte op de openingsspeeldag een pijnlijke 1-5-nederlaag tegen Union. Coach Issame Charaï en zijn manschappen moesten hun wonden likken. Op speeldag 2 wacht een verplaatsing naar KRC Genk.

Charaï wil in Limburg op drie nieuwkomers kunnen rekenen. "Congreve, Ferraro en Munz hoop ik erbij te hebben tegen Genk. Dat zijn jongens die een meerwaarde kunnen zijn voor de groep", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Charaï beseft dat Westerlo beter zal moeten presteren tegen Genk. Dat zal beginnen bij het opvangen van de tweede bal en als winnaar uit de duels komen. Ook Genk zint op revanche na de 2-1-nederlaag bij Zulte Waregem. Dat belooft.

Aernout Van Lindt

Beslissing bekend: schorsing voor Traore

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft beslist Abdoul Karim Traore van Oud-Heverlee Leuven te schorsen voor 2 wedstrijden voor alle eerste ploegen vanaf 13 augustus 2026, waarvan 1 wedstrijd effectief en 1 wedstrijd met uitstel (herroepbaar tot en met 12 augustus 2027).

De speler heeft ook een effectieve geldboete opgelegd gekregen van 1.500 euro. Oorspronkelijk was er drie speeldagen waarvan twee effectief gevraagd voor zijn fout op Ousou. Daarmee is er een stevig besluit genomen in de zaak en lijkt de speler nog goedkoop weg te komen. Zijn blanco strafregister bij de Belgische voetbalbond speelt daarbij zeker een rol.

Aernout Van Lindt

Standard stelt Alexis Trouillet voor

Bij Standard werd opnieuw een speler voorgesteld aan de pers. Deze week was het aan Alexis Trouillet, afkomstig uit Saint-Étienne. De 25-jarige middenvelder tekende ruim een maand geleden bij het stamnummer 16 en is overgekomen van Rodez voor ongeveer 350.000 euro.

Logische voortzetting van de carrière van Trouillet

Trouillet, voormalig jeugdinternational bij Frankrijk (U18), gaf zijn eerste interview sinds de ondertekening en toonde veel ontzag: "Meneer Wilmots wilde eerst met me praten op een menselijk niveau, en dat gaf uiteindelijk de doorslag. Ik hecht veel belang aan hoe mensen met elkaar omgaan. Zijn woorden raakten me meteen. Ik ken Timothé Nkada goed: hij heeft alleen maar positief gesproken over deze club. Standard heeft een rijke geschiedenis, dus de keuze was snel gemaakt."

"Ik zie deze transfer als een logische voortzetting van mijn carrière. Ik heb al bij grote clubs gezeten, maar na een zware blessure moest ik opnieuw beginnen. Deze keuze past in mijn traject om terug op topniveau te geraken."

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem beschouwt voor op clash met Union SG

Zulte Waregem begon aan het seizoen met een knappe overwinning tegen KRC Genk: 2-1. Op speeldag 2 speelt het een moeilijke uitwedstrijd bij Union SG. Het is de dertiende keer dat beide ploegen tegen elkaar spleen en van de voorbije twaalf wedstrijden werden er acht gewonnen door de Brusselaars.

Ook Het Eiland komt daarbij aan bod. Union heeft nog altijd het record van zestig ongeslagen wedstrijden en het stadion is nog steeds beschermd erfgoed. En Essevee laat ook weten dat de 'president van Zuid-Afrika' meedoet bij Union volgens de sociale media. Het ziet er naar uit dat ze bij Essevee alvast dromen. 

De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 2 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Vincent Euvrard heeft op woensdag al vooruitgeblikt op de volgende opdracht van Standard. Opvallend: niet op de klassieke timing vlak voor de match, maar al vier dagen voor de verplaatsing naar KV Mechelen schoof de coach aan voor de pers.

Want de wedstrijd wordt pas zondag gespeeld, maar op donderdag is er een rustdag bij de Rouches en daardoor werd de timing deze week dus wel wat aangepast. En dus is de vraag wat coach Euvrard al had te zeggen in aanloop op het duel tegen Malinwa.

Drammeh even aan de kant, El Hankouri met lichte last

Euvrard begon zoals elke week gewoon met een stand van zaken rond zijn kern, al valt er met nog vier trainingsdagen tot de wedstrijd natuurlijk nog veel te gebeuren. "Er is sinds zaterdag niets ernstig gebeurd. Mohamed El Hankouri voelde een lichte spierbelasting, hij deed maar een deel van de laatste training mee, maar dat zou over enkele dagen in orde moeten zijn", klonk het op de persconferentie.

"Salieu Drammeh trainde vandaag niet door een kleine infectie ter hoogte van de ribben of de bronchiën, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij zou binnen 48 uur weer 100% moeten zijn. Voor de rest is iedereen fit."

Nkada krijgt duidelijke boodschap: reactie gevraagd

Een naam die Standard intern nauw wordt opgevolgd, is die van Timothé Nkada. Vincent Euvrard en de clubleiding waren niet tevreden over zijn start van de voorbereiding, maar de coach ziet de laatste dagen een kentering.

"Ik zie zijn inspanningen de afgelopen dagen. Hij weet dat het niet is omdat ik geen vertrouwen in hem heb: ik weet wat hij kan. Maar het is aan hem om zijn beste niveau te halen, en dat komt met arbeid. De situatie is heel duidelijk. Ik heb geen probleem met hem, behalve dat ik niet tevreden was over zijn niveau en zijn betrokkenheid", zei Euvrard.

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