Standard en Charleroi krijgen zware sancties opgelegd na incidenten in Waalse derby

De match Standard-Charleroi van vorig seizoen krijgt een stevige disciplinaire nasleep. De Luikse club moet een boete betalen en krijgt meerdere thuiswedstrijden zonder publiek. Een deel van de sancties gaat meteen in.

Beroepsinstantie legt sancties op

Het Disciplinair Comité van de KBVB heeft vrijdag in beroep uitspraak gedaan over de incidenten na de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. De beslissing volgt op het gebruik van pyrotechnisch materiaal, het gooien van voorwerpen, incidenten in en rond het stadion en een veldinvasie door supporters van Standard.

De club had betwist dat het principe van de zogenaamde objectieve aansprakelijkheid in deze situatie kon worden toegepast. Volgens de disciplinaire instantie kon dat argument echter niet worden gevolgd. Het comité wees daarbij zowel op de ernst van de feiten als op de maatregelen die Standard eerder zelf had genomen.

Die inspanningen worden wel erkend. Volgens het Disciplinair Comité zijn de initiatieven van de club stappen in de goede richting, maar volstaan ze niet om een zwaardere sanctie te vermijden.

Gevolgen tegen Antwerp

Standard krijgt in totaal een boete van 10.000 euro. Daarnaast wordt een eerder opgeschorte straf opnieuw geactiveerd. Daardoor moet een gedeelte van de tribune bij een thuiswedstrijd tegen Antwerp gesloten blijven.

Het gaat concreet om de blokken E3, D3 en F3 van de T3. Die gedeeltelijke sluiting geldt voor de competitiewedstrijd tegen Antwerp op zaterdag 5 september.





Standard-Charleroi wordt zonder publiek gespeeld

De zwaarste onmiddellijke maatregel is echter een volledige thuiswedstrijd achter gesloten deuren. Standard moet drie thuiswedstrijden van het eerste elftal zonder publiek afwerken, waarvan één effectief en twee met uitstel.

De effectieve wedstrijd is uitgerekend de volgende confrontatie met Charleroi. Het Waalse duel van het weekend van 9, 10 of 11 oktober zal dus zonder supporters in het stadion worden gespeeld. De twee andere wedstrijden blijven voorlopig opgeschort, met een proeftijd die loopt tot 13 augustus 2027.

Standard houdt zich voorlopig op de vlakte

Standard heeft inmiddels kennisgenomen van de uitspraak, maar wil voorlopig geen verdere inhoudelijke reactie geven. De clubleiding plant wel overleg met vertegenwoordigers van de Famille des Rouches vóór de volgende thuiswedstrijd.

Charleroi krijgt, net als Standard, een boete van 10.000 euro en moet één thuismatch zonder supporters afwerken. Daarnaast hangt er een veel zwaardere voorwaardelijke straf boven het hoofd: als er binnen het komende jaar opnieuw een supportersincident plaatsvindt dat als overtreding wordt beschouwd, moet Charleroi nog eens drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen.