'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'
Foto: © photonews
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Club Brugge houdt de transfermarkt nauwlettend in de gaten en heeft opnieuw een Belgische naam op de radar. Blauw-zwart informeerde bij Rangers naar Tuur Rommens, die pas begin dit jaar naar Schotland trok.

Club Brugge nam contact op met Rangers om te polsen naar het profiel van Rommens en de voorwaarden waaronder een transfer eventueel mogelijk zou zijn. Daarmee bevindt het dossier zich nog in een verkennende fase, maar de Brugse interesse is meer dan vrijblijvend. Dat schrijft transferexpert Sacha Tavolieri op X. 

Pas enkele maanden bij Rangers

Rommens maakte pas begin dit kalenderjaar de overstap van Westerlo naar Rangers. De Schotse topclub legde toen 3,6 miljoen euro op tafel voor de flankverdediger. Sinds zijn komst kwam hij veertien keer in actie, met één doelpunt en drie assists als resultaat.

De Kemphanen haalden hem zelf in de zomer van 2023 weg bij Racing Genk, waar hij vooral minuten maakte bij Jong Genk. In Westerlo groeide hij vervolgens snel door. Uiteindelijk kwam hij er 79 keer in actie voor de eerste ploeg.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde zeven miljoen euro. Rangers zal dus niet zomaar geneigd zijn om hem enkele maanden na zijn komst alweer te laten vertrekken.

Mogelijke link met Joaquin Seys

Opvallend is dat Tavolieri de Brugse interesse ook koppelt aan de situatie van Joaquin Seys. De 21-jarige verdediger staat in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs, al liet Club eerder al verstaan dat het hem deze zomer eigenlijk niet wil laten gaan.

Mocht daar toch verandering in komen, dan kan Rommens een piste worden om de flank opnieuw in te vullen. Voorlopig is dat echter nog toekomstmuziek.

Club Brugge heeft nog geen officieel voorstel neergelegd bij Rangers. De eerste contacten zijn er wel en dat maakt het dossier er eentje om de komende weken in de gaten te houden. Voor Rommens zou een transfer meteen betekenen dat hij amper een half jaar na zijn vertrek uit België alweer naar de Jupiler Pro League kan terugkeren.

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