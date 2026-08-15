'KRC Genk legt opnieuw miljoenen op tafel voor JPL-smaakmaker'

Het nieuwe seizoen voor KRC Genk zou wel eens een heel pittige jaargang kunnen worden. Heel wat spelers zijn vertrokken of gaan vertrekken en dus zal er ook inkomend wat bij gaan moeten. Er wordt nu ook gedacht aan Jerry Afriyie, die afgelopen seizoen nog actief was voor La Louvière. Een deal is nakend.

Er staat heel wat werk op stapel voor Dimitri De Condé, die al heel wat sterkhouders zag vertrekken bij KRC Genk en er de komende tijd nog wel een paar zal zien vertrekken. Naast onder meer Kos Karetsas zijn er ook de dossiers rond El Ouahdi en Adedeji-Sternberg onder meer die nog spelen.

Het wordt dus een zeer drukke transferzomer, want Genk heeft minstens drie profielen op het oog om te gaan versterken. Zeker op de flanken zou er wel eens wat bij moeten gaan komen en daartoe staat Jerry Afriyie al even op de radar.

KRC Genk wil Jerry Afriyie met een verleden bij La Louvière in huis halen

De Ghanese linksbuiten Jerry Afriyie is een negentienjarige speler die mag gezien worden als een echte groeibriljant. Vorig seizoen werd hij door Al-Qadisya uitgeleend aan La Louvière, maar de voorbije dagen was de jongeling opnieuw bij zijn ploeg Al-Qadisya. Al azen ze daar op de nodige miljoenen.

Nu lijkt er een definitieve overgang naar ons land in de maak, want Genk zou er hem wel héél graag bij willen en enkele dagen geleden was er al sprake van een nakende deal. Op die manier kan de jonge Afriyie de Jupiler Pro League verder verkennen. En dat mag ook wat kosten, want er zou een deal van zes miljoen euro op tafel liggen.

KRC Genk gaat liefst zes miljoen euro betalen voor deal met Al-Qadisya



Bij La Louvière liet hij de laatste maanden leuke dingen zien bij momenten en zo lijkt hij de Belgische competitie verder te kunnen bestormen. De voorbije maanden probeerde La Louvière er alles aan te doen om hem in huis te houden. Dat zou niet lukken, Genk gaat daar nu wel in slagen. Nadat de Limburgers eerder al meer dan tien miljoen euro uitgaven aan Durosinmi gaan ze nu opnieuw heel wat miljoenen over de toonbank gooien.