Sam Baro laat geen twijfel bestaan over de doelen van KAA Gent

KAA Gent speelde de voorbije jaren erg wisselvallig, maar hield daar vorig seizoen wel een (laag) Europees ticket aan over. En ondertussen zijn de Buffalo’s al volop bezig in die Europese voorrondes. De doelen zijn duidelijk.

Rik De Mil gaf het vooraf al aan: de doelen van KAA Gent zijn dit seizoen duidelijk en dat is ook intern besproken. Opnieuw een Europees ticket halen, dit seizoen ook de Europese League Phase halen in de Conference League en werk maken van de Beker.

En wat denkt de nieuwe sterke man er eigenlijk allemaal van hoe het momenteel bij KAA Gent aan het lopen is? “Het was een serieuze sprong richting KAA Gent”, aldus Sam Baro in zijn analyse bij Gruut Lawijt op de Gentse Feesten.

KAA Gent zette al veel stappen sinds komst Sam Baro

“Ik denk dat we met KAA Gent heel veel stappen al gezet hebben. Het is al een stevig parcours geweest met heel veel vallen en opstaan. Het eerste seizoen werden we zevende drie jaar geleden, het jaar nadien zesde en vorig seizoen vijfde. En we zijn terug Europa ingeduikeld.”

“Laat ons hopen dat we overwinteren in Europa. Het is een heel avontuur. We willen Gent op een continue, constante basis laten groeien. Dat is met vallen en opstaan. Er zit veel focus en grinta in de groep, Burgess is een echte leidersfiguur. Dat wilden we in huis halen, dus daarin zijn we geslaagd.”

Wat mogen we nog verwachten van KAA Gent?

“Er is nog werk aan de winkel en er zijn nog hiaten waar we moeten aan werken, maar het groeit”, aldus de sterke man. Zanger Frederik Sioen pikte meteen in en is blij dat er leidersfiguren als Burgess zijn bijgekomen bij KAA Gent.





Sioen hoopt op stabiliteit en geen snelle trainerswissels bij De Buffalo’s. En is de conclusie ook niet dat er altijd en overal werk aan de winkel zal zijn en blijven bij een voetbalploeg? Daar lijkt iedereen het op een of andere manier wel over eens. “We willen dna, grinta en mentaliteit en zo verder bouwen aan KAA Gent”, klonk het haast in koor.