Waarom Club Brugge deze zomer geen uitverkoop hield: Verhaeghe legt strategie uit

Club Brugge kent sinds woensdagavond zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Blauw-zwart wil opnieuw Europees hoge ogen gooien en kiest daarbij bewust voor continuïteit. Voorzitter Bart Verhaeghe benadrukt dat de club deze zomer niet zomaar bereid was om belangrijke spelers als Nicolò Tresoldi en Joaquin Seys te laten vertrekken.

Volgens Verhaeghe maakt Club Brugge bewust werk van een ploeg die meerdere seizoenen meegaat. “We maken elftallen over seizoenen heen. Het is planmatig, met veel risico voor de club”, legt hij uit in Het Nieuwsblad. “Dat doen we al jaren. Het is hard werken aan een duurzame strategie, gebouwd over jaren met vallen en opstaan.”

Duidelijk gecommuniceerd naar Seys en Tresoldi

Dat betekent dat lucratieve aanbiedingen niet automatisch worden aanvaard. Club Brugge wil eerst kijken wat een vertrek sportief betekent, zeker nu de Champions League opnieuw op het programma staat.

“Als we iets zeggen, menen we dat”, aldus Verhaeghe. “We zijn open en transparant naar spelers. We zeggen wie mag vertrekken en wie niet. We zijn daar eigenlijk heel duidelijk in.”

De voorzitter beseft dat Club Brugge vanuit België voortdurend moet vernieuwen. “Dat is ieder jaar zo in een kleiner voetballand. Je moet vervellen en vernieuwen. Dat zijn we al gewoon. Het team is nog niet klaar, maar door te spelen zal het sterker worden. Daar geloof ik rotsvast in.”

Club Brugge is nog niet klaar

Club Brugge begon bovendien met negen op negen aan de competitie, maar Verhaeghe blijft realistisch. “We kennen ook onze mankementen. We zijn nog niet helemaal klaar.”





De Champions League vormt daarbij een belangrijk argument om kwaliteit aan boord te houden. Tegelijk benadrukt Verhaeghe dat Europese ambities niet losstaan van de economische realiteit. “Het is geen gegeven dat het automatisch verdergaat. Maar we hebben veel goesting en energie om eraan te werken.”

Voor Tresoldi en Seys betekent dat voorlopig dus een duidelijke boodschap: Club Brugge wil hen behouden en met hen verder bouwen. De Champions League is daarbij niet alleen een podium, maar ook een essentieel onderdeel van de strategie.