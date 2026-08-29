Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen
Foto: © photonews
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Club Brugge weet welke opdrachten het wachten in de Champions League. Blauw-Zwart werd gekoppeld aan Liverpool, Inter, Napoli, PSV, Aston Villa, Bodø/Glimt, Lens en VfB Stuttgart. Volgens Football Meets Data is dat de vierde zwaarste loting van alle 36 deelnemers. Alleen Sabah, Manchester City en Lens zouden op basis van de gemiddelde Elo-rating van hun tegenstanders een zwaarder programma hebben gekregen.

Maar wat zijn die Elo-punten precies? Het Elo-systeem is een manier om de sterkte van sportteams in cijfers uit te drukken. Een ploeg krijgt punten op basis van haar resultaten en de sterkte van de tegenstanders. Wie een sterkere ploeg verslaat, krijgt meer Elo-punten dan wanneer hij een zwakkere tegenstander klopt. Verlies je van een team dat op papier sterker is, dan is het puntenverlies beperkter. Het systeem probeert zo een actuele inschatting te maken van de sportieve kracht van een ploeg.

Club Brugge heeft de vierde zwaarste loting in de Champions League

Football Meets Data gebruikte die ratings om de verschillende Champions League-lotingen met elkaar te vergelijken. Na 100.000 simulaties werd gekeken naar de gemiddelde Elo-rating van de acht tegenstanders van iedere club. De tegenstanders van Club Brugge zitten gemiddeld 26 Elo-punten boven het gemiddelde van het volledige deelnemersveld. Dat maakt duidelijk dat blauw-zwart voor een bijzonder zware Europese opdracht staat.

Vooral de combinatie Liverpool en Inter springt in het oog. Beide clubs behoren tot de Europese top en Club krijgt daarmee twee tegenstanders uit pot één die tot de zwaarste mogelijke affiches behoren. Ook uit pot drie kwam er met Napoli geen evidente haalbare kaart. PSV is dan weer een ploeg die Club Brugge goed kent, maar op Champions League-niveau eveneens voor een stevige test zal zorgen.

Alle kans om door te stoten voor Club

Toch hoeft de loting niet meteen als een ramp te worden beschouwd. De nieuwe Champions League beloont de acht beste teams rechtstreeks met een plaats in de achtste finales, terwijl de nummers negen tot en met 24 naar de knock-out play-offs gaan. Club hoeft dus niet meteen tussen de Europese elite te eindigen om zijn campagne te laten slagen.

Bovendien zijn er wedstrijden waarin punten absoluut mogelijk moeten zijn. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodø/Glimt en Lens en trekt onder meer naar PSV, Napoli en Stuttgart. Vooral de duels met Stuttgart, Lens en Bodø/Glimt kunnen bepalend worden in de strijd om een plaats bij de beste 24. Stuttgart kreeg volgens dezelfde analyse zelfs de makkelijkste loting van alle deelnemers.

De ambities in Brugge liggen ondertussen hoger. Bart Verhaeghe droomt zelfs van een plaats bij de laatste acht, waardoor Club rechtstreeks naar de achtste finales zou gaan. Dat wordt met deze loting een bijzonder moeilijke opdracht, maar tegelijk krijgt blauw-zwart wel de kans om zich opnieuw te meten met de absolute Europese top.

De conclusie is dan ook genuanceerder dan alleen ‘Club Brugge heeft pech gehad’. De loting maakt een topachtklassering aanzienlijk moeilijker, maar een plaats in de knock-outfase blijft absoluut haalbaar. En misschien is deze Champions League-campagne vooral een uitstekende graadmeter voor hoe dicht Club Brugge inmiddels bij de Europese top staat.

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