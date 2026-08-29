Philippe Clement deelt aframmeling uit aan Nicky Hayen in Belgisch onderonsje

Het Belgische onderonsje in de Engelse Championship is uitgedraaid op een afstraffing voor Nicky Hayen. Philippe Clement mocht eindelijk zijn eerste competitiezege als trainer van Norwich City vieren, terwijl Burnley met een zware 4-1-nederlaag huiswaarts keerde. De thuisploeg legde de basis voor de overwinning al in een wervelende openingsfase.

Burnley was nog nauwelijks bekomen van het eerste fluitsignaal toen Norwich al twee keer had toegeslagen. Mohamed Touré brak vroeg de ban en amper enkele minuten later stond ook Andre Brooks op het scorebord. Hayen zag zijn ploeg zo bijzonder snel tegen een dubbele achterstand aankijken.

Norwich kwam heel snel op voorsprong

Norwich bleef daarna doorduwen en vond na ruim twintig minuten opnieuw een gaatje in de defensie van Burnley. Touré maakte zijn tweede van de middag en tilde de score naar 3-0. De bezoekers dreigden volledig kopje-onder te gaan, maar Josh Laurent zorgde nog voor een sprankeltje hoop door nog voor het halfuur de 3-1 binnen te werken.

Burnley probeerde na de rust opnieuw aansluiting te vinden en kreeg momenten om de wedstrijd opnieuw spannend te maken. Norwich hield echter stand en sloeg zelf toe op een cruciaal moment. Brooks rondde zijn sterke wedstrijd af met zijn tweede doelpunt van de namiddag en maakte er 4-1 van.

Philippe Clement heeft eindelijk referentiematch

Daarmee was het duel definitief gespeeld. Voor Laurent werd de middag bovendien helemaal zuur: de middenvelder pakte nog een tweede gele kaart en moest vroegtijdig naar de kleedkamer. Burnley moest de slotfase daardoor met tien man afwerken.



Clement kreeg zo eindelijk waar hij op zat te wachten. Na een moeizame start van het seizoen levert Norwich een overtuigende prestatie af, terwijl Hayen met Burnley voor een wedstrijd staat die snel vergeten zal willen worden. De Belgische trainers vertrekken zo met een compleet verschillend gevoel uit Carrow Road.