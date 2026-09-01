Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd
Foto: © photonews
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Club Brugge is niet van plan om in de slotfase van de transferperiode nog spelers te laten vertrekken die het zelf als belangrijke alternatieven beschouwt. Dat ondervinden Romeo Vermant en Jorne Spileers. De twee jeugdproducten willen meer spelen en stonden open voor een transfer, maar blauw-zwart houdt de deur dicht. Niet omdat ze momenteel basisspelers zijn, wel omdat hun vertrek de rotatie aanzienlijk zou verzwakken.

Vooral bij Romeo Vermant is de redenering van Club Brugge duidelijk. De 22-jarige spits is op dit moment tweede keuze achter Nicolo Tresoldi, maar precies daardoor is hij belangrijk in de squadplanning. Wanneer Tresoldi uitvalt, is Vermant de logische eerste vervanger. Een seizoen met competitie, Europees voetbal en bekervoetbal vraagt bovendien om meer dan elf vaste namen.

Romeo Vermant zal geduld moeten hebben

Dat RC Strasbourg bereid was om ver te gaan voor de aanvaller, veranderde de houding van Club niet. De Fransen verhoogden hun bod uiteindelijk tot vijftien miljoen euro, maar zelfs dat bedrag volstond niet om blauw-zwart van gedachten te doen veranderen. Vermant wil vooral opnieuw regelmatig aan spelen toekomen, maar Club redeneert vanuit het belang van de volledige selectie.

Dat zorgt voor een moeilijke spreidstand. Vermant telt dit seizoen voorlopig amper 34 speelminuten en verloor vorig seizoen na de jaarwisseling de concurrentiestrijd met Tresoldi. Toch wil Club hem behouden als directe back-up, weet Het Nieuwsblad. De boodschap vanuit de club is dan ook duidelijk: zijn beperkte rol in de basiself betekent niet dat hij overbodig is.

Jorne Spileers heeft weinig zicht op veel minuten

Voor Jorne Spileers ligt de situatie zelfs nog wat moeilijker. De verdediger is verder weggezakt in de pikorde na de komst van Lee Hanbeom en het feit dat Joel Ordonez uiteindelijk niet vertrok. Club had nochtans al rekening gehouden met een vertrek van de Ecuadoriaan en haalde daarom een extra verdediger.

Maar zolang Ordonez er nog is, wordt de concurrentie groter. Spileers is daardoor momenteel een alternatief achter meerdere verdedigers, terwijl Club hem ook niet zomaar wil laten gaan. Achterin is de spoeling immers minder breed dan de basiself doet vermoeden. Bij een blessure of schorsing van een titularis kan de jeugdinternational opnieuw belangrijk worden.

Daarom wees Club ook een bod van ongeveer drie miljoen euro uit Duitsland niet zomaar toe. Blauw-zwart vindt dat bedrag onvoldoende voor een speler met meer dan honderd wedstrijden voor de eerste ploeg en bovendien nog twee jaar contract.

Het toont hoe Club Brugge zijn selectie momenteel benadert. Niet elke speler die weinig speelt, wordt automatisch als overbodig beschouwd. Vermant en Spileers zijn daar het bewijs van. Ze zijn geen onbetwiste titularissen, maar wel stukken van de puzzel die Club achter de hand wil houden.

Voor de spelers zelf is dat uiteraard minder prettig. Zij willen op hun leeftijd vooral minuten maken. Club Brugge kijkt echter naar het langere seizoen en wil vermijden dat één blessure de ploeg plots met een te smalle kern opzadelt. De transfermarkt sluit pas donderdag om middernacht, maar voorlopig lijkt zowel Vermant als Spileers gewoon in Brugge te blijven.

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