‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’
Foto: © photonews
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Club Brugge staat voor een belangrijke Champions League-test, maar Hein Vanhaezebrouck maakt zich vooral zorgen over wat er daarna kan gebeuren. Volgens de analist dreigt de marktwaarde van Niccolò Tresoldi stevig te dalen als Club zijn aanval niet snel versterkt.

Miljoenen op het spel

Club Brugge zou eerder een bod van 35 miljoen euro op Tresoldi hebben geweigerd. Dat bedrag lijkt vandaag een enorme troef, maar Vanhaezebrouck vreest dat die onderhandelingspositie snel kan verdwijnen. De reden? Volgens hem krijgt de Duitse aanvaller momenteel onvoldoende bruikbare ballen.

“Door de gebrekkige aanvoer op de flanken wordt Tresoldi steeds onzichtbaarder”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Hij is afhankelijk van aanvoer, geen spits die zelf het verschil maakt.”

Daarmee raakt hij volgens de analist aan een belangrijk probleem binnen de ploeg. Een spits die vooral afhankelijk is van de spelers rondom hem, kan moeilijk blijven schitteren wanneer de aanvoer opdroogt.

Middenveld mist impact

Niet alleen de flanken baren Vanhaezebrouck zorgen. Ook vanuit het middenveld ziet hij minder dreiging. Hij vergelijkt de huidige opties met Aleksandar Stankovic, die volgens hem veel meer dynamiek in het spel bracht. “Potts is jong maar geen Stankovic. Die had veel meer impact: infiltraties, schoten, verticaliteit”, aldus Vanhaezebrouck.

Ook Hans Vanaken en Hugo Vetlesen krijgen in die analyse een belangrijke rol. Vetlesen kende volgens Vanhaezebrouck sterke momenten tijdens de play-offs, maar na een lange periode zonder veel speeltijd verwacht hij niet dat de Noor onmiddellijk opnieuw een absolute sterkhouder kan worden.

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Nog meer werk voor Club

Ook op andere posities ziet de voormalige Gent-trainer onvoldoende versterking. Lemaréchal wordt genoemd als speler die volgens hem geen meerwaarde brengt. Vooral daarom dringt Vanhaezebrouck aan op actie tijdens de laatste dagen van de transferperiode. Zijn waarschuwing is bijzonder scherp. “Als je daar niets meer gaat aan doen in de laatste dagen, dan ga je de prijs van Tresoldi ook serieus zien zakken”, voorspelt hij.

Eerste duel in Champions League

Club Brugge krijgt bovendien nauwelijks tijd om de problemen rustig op te lossen. Over acht dagen wacht met Aston Villa al een belangrijke Champions League-wedstrijd in eigen stadion. Daarna volgen nog meer Europese uitdagingen waarin de aanvallende tekortkomingen zichtbaar kunnen worden.

Vanhaezebrouck trekt daarom een harde conclusie over Tresoldi. “Club weigerde 35 miljoen euro voor Tresoldi. Maar als er voorin niets verandert, is dat volgend jaar nog 25 of 20.”

Daar bovenop komt volgens hem nog een ander pijnpunt: de stilstaande fases. De kwaliteit van de Brugse corners en vrije trappen vindt hij ondermaats. Vooral de hoekschoppen van Diakhon kunnen volgens hem veel beter.

Voor Club staat er dus meer op het spel dan alleen een Europese wedstrijd. De komende transferdagen kunnen volgens Vanhaezebrouck ook bepalen hoeveel de club volgend jaar nog voor zijn spits kan vragen.

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