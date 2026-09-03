Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht haalt héél grote naam binnen... naast het veld: hij moet Coucke en Anderlecht verdedigen
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RSC Anderlecht haalt voor een belangrijk juridisch dossier een opvallende naam in huis. Strafpleiter Sven Mary zal Marc Coucke, diens investeringsmaatschappij Alychlo én Anderlecht zelf vertegenwoordigen in het proces over de overname van de Brusselse club. Voor Mary is het bovendien een terugkeer naar een omgeving die hij bijzonder goed kent.

De bekende advocaat heeft namelijk een verleden bij Anderlecht. Als jeugdspeler droomde Mary ervan om profvoetballer te worden, maar een zware blessure maakte een einde aan die ambities. Uiteindelijk koos hij voor een carrière in de advocatuur en groeide hij uit tot een van de bekendste strafpleiters van het land.

Van Anderlecht-jeugd naar de rechtbank

Mary speelde in zijn jeugd bij Anderlecht en bleef naar eigen zeggen altijd een bijzondere band houden met de club. Zijn voetbalcarrière kwam echter vroegtijdig tot een einde. Via zijn studies rechten belandde hij vervolgens in de advocatuur.

Daar bouwde hij een reputatie op als een bijzonder mondige en strijdvaardige advocaat. Internationaal werd hij vooral bekend door zijn rol als advocaat van Salah Abdeslam. Mary verdedigde de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs in het Belgische luik van de rechtszaak.

Dat verleden maakt zijn nieuwe rol bij Anderlecht extra opvallend. Mary staat nu niet tegenover de club, maar neemt het juist op voor de belangen van paars-wit en Marc Coucke.

Proces over de overname van Anderlecht

Het juridische dossier draait rond de overname van Anderlecht door Coucke. De ondernemer nam de club in 2018 over en de verkoop wordt inmiddels voor de rechtbank betwist. Het proces werd eerder al uitgesteld en staat opnieuw hoog op de agenda.

Mary zal daarbij zowel Coucke als Alychlo vertegenwoordigen. Voor de advocaat is het dus een dossier waarin zakelijke, financiële en sportieve belangen samenkomen.

Opvallend is dat Mary zich in het verleden ook al zeer duidelijk uitsprak over zijn liefde voor Anderlecht. Hij liet enkele jaren geleden zelfs verstaan dat hij ooit voorzitter van de club zou willen worden. Wanneer Coucke hem toen zou bellen, zou hij naar eigen zeggen niet lang hoeven nadenken.

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