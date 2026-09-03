OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald
Foto: © photonews
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Antoine Sibierski was nog op zoek naar een creatieve middenvelder. En de sportief directeur van RSC Anderlecht heeft beet. Anderlecht bereikte een akkoord met Rangers FC over de transfer van Thelo Aasgaard.

Johan Walckiers

Aasgaard is de nieuwe creatieve middenvelder van Anderlecht

Thelo Aasgaard is officieel een speler van Anderlecht. De Brusselaars huren de 23-jarige Noorse aanvallende middenvelder tot het einde van het seizoen van Rangers FC. Paars-wit heeft bovendien een aankoopoptie bedongen.

Aasgaard werd geboren in Liverpool en kreeg een deel van zijn opleiding bij de jeugd van de Engelse grootmacht. Op zijn veertiende trok hij naar Wigan Athletic, waar hij uiteindelijk doorbrak in het eerste elftal. In 163 wedstrijden voor de club was hij goed voor 30 doelpunten en 11 assists.

Begin 2025 volgde een transfer naar Luton Town. Na een half seizoen in de Championship zette hij zijn carrière voort bij Rangers. In Glasgow kwam hij tot 53 wedstrijden, met negen goals en vijf assists. Hij deed er bovendien ervaring op in Europese wedstrijden.

Ook bij de Noorse nationale ploeg heeft Aasgaard inmiddels zijn plaats veroverd. Hij debuteerde in 2025 en werd geselecteerd voor het WK van 2026. In zijn eerste negen interlands scoorde hij al zes keer, een opvallend rendement voor een aanvallende middenvelder.Zijn creativiteit en scorend vermogen moeten de Brusselse aanval extra mogelijkheden geven.

Antoine Sibierski is nog steeds op zoek naar een creatieve middenvelder. En de sportief directeur van RSC Anderlecht lijkt beet te hebben. RSC Anderlecht staat héél dichtbij een akkoord met Rangers FC over de transfer van Thelo Aasgaard.

Santi Garcia leek de voorbije dagen de nieuwe creatieve middenvelder van RSC Anderlecht te worden. De Belgische recordkampioen had zelfs een mondeling akkoord met de 25-jarige Spanjaard. 

Gil Vincente hield het been echter stijf. Anderlecht was bereid om acht miljoen euro te betalen voor Garcia. De Portugese middenmoter weigerde een transferbedrag van minder dan tien miljoen euro te accepteren.

RSC Anderlecht betaalt zeven miljoen euro voor Thelo Aasgaard

Antoine Sibierski trok ondertussen de stekker uit de onderhandelingen en richtte de blik op een alternatief. The Scottish Sun weet dat Anderlecht en Rangers FC een akkoord naderen over de transfer van Thelo Aasgaard.

De 24-jarige Noor - leuk detail: Aasgaard zag het levenslicht in Liverpool - is een dynamische nummer tien met veel loopvermogen én scorend vermogen. Anderlecht betaalt naar verluidt zeven miljoen euro om hem naar Brussel te halen. 

Haalt RSC Anderlecht twee extra middenvelders op één dag?

Eerder vandaag versterkte Anderlecht het middenveld al met Romeo Amane. Het profiel van de 23-jarige Ivoriaan is niet te vergelijken met Aasgaard. Eerstgenoemde moet ervoor zorgen dat het paars-witte middenveld in de toekomst niét meer weggespeeld wordt.

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