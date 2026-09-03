OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een middenvelder binnengehaald

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Antoine Sibierski was nog op zoek naar een creatieve middenvelder. En de sportief directeur van RSC Anderlecht heeft beet. Anderlecht bereikte een akkoord met Rangers FC over de transfer van Thelo Aasgaard.