🎥 OFFICIEEL KRC Genk haalt verloren zoon terug naar de Cegeka Arena

KRC Genk heeft op de slotdag van de transferperiode een opvallende terugkeer afgerond. Doelman Tobe Leysen keert terug naar de club waar hij zijn opleiding genoot en tekent tot 2031.

Van jeugdproduct tot vaste waarde

Leysen is geen onbekende voor Genk. De 24-jarige doelman doorliep de opleiding van de KRC Genk Academy, maar vertrok in de zomer van 2023 naar OH Leuven. Daar kreeg hij de kans om zich op het hoogste niveau verder te ontwikkelen. Inmiddels verzamelde Leysen meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Bij OHL groeide hij uit tot een betrouwbare eerste doelman. Die ervaring neemt hij nu mee terug naar Limburg. Genk legt hem meteen voor vijf seizoenen vast, tot de zomer van 2031.

Een doelman met moderne kwaliteiten

Sportief haalt Genk een profiel binnen dat goed aansluit bij het hedendaagse voetbal. Leysen beschikt volgens zijn nieuwe werkgever over sterke reflexen en een goede présence in het strafschopgebied. Ook met de bal aan de voet voelt hij zich comfortabel.

Daarnaast is hij sterk in de lucht en kan hij vanuit de eigen zestien mee voor de opbouw zorgen. Zijn terugkeer moet bovendien voor extra concurrentie tussen de palen zorgen.

Droom wordt werkelijkheid

Voor Leysen heeft de transfer duidelijk een bijzondere betekenis. “Blauw bloed kruipt waar het niet gaan kan”, vertelt de doelman op de website van de Limburgers. “Dit is de club waar ik ben opgeleid. Ik heb altijd de droom gekoesterd om hier in de Cegeka Arena tussen de palen te mogen staan.”



Lees ook... LIVE: KAA Gent - OH Leuven, de opstellingen›

De Limburger keert dus niet alleen terug als jeugdproduct, maar als een doelman met een pak meer ervaring. “Ik kom terug thuis met meer ervaring en met heel veel goesting”, klinkt het enthousiast.

Genk krijgt zo een speler terug die de clubcultuur door en door kent. Leysen weet bovendien wat het betekent om voor de Limburgse club uit te komen. Na zijn ontwikkeling bij OH Leuven krijgt hij nu eindelijk de kans om zijn droom in Genk verder na te jagen.