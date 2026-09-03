OFFICIEEL: OH Leuven haalt aanvallende versterking bij KRC Genk

OH Leuven heeft zich versterkt met Robin Mirisola. De 19-jarige aanvaller komt voor één seizoen op huurbasis over van KRC Genk. De Belgische jeugdinternational kiest voor Den Dreef om meer speelminuten te verzamelen en zich verder te ontwikkelen.

Mirisola geldt als een groot talent en doorliep de jeugdopleiding van Genk. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut bij de eerste ploeg en liet hij geregeld een sterke indruk na. Toch werd het perspectief op veel minuten dit seizoen kleiner door de stevige concurrentie in Limburg.

OH Leuven bevestigt op de clubwebsite dat Mirisola voor één jaar wordt gehuurd. Er is geen sprake van een definitieve transfer. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel vier miljoen euro.

Meer speelminuten voor Mirisola

De jonge spits kwam al 40 keer in actie voor Genk. Daarin scoorde hij vijf doelpunten en gaf hij drie assists. Ook dit seizoen liet hij zich meteen zien: in één wedstrijd voor Jong Genk was hij al twee keer trefzeker.

Toch was een vaste rol bij de eerste ploeg niet gegarandeerd. Daarom kiest Mirisola nu bewust voor een tijdelijk vertrek. “OH Leuven is voor mij op dit moment de juiste stap”, legt hij uit. De aanvaller wil vooral veel minuten maken en benadrukt dat hij het gevoel heeft nog niet alles te hebben getoond.

Mirisola omschrijft zichzelf als een spits die hard werkt, druk zet en een bal kan bijhouden. Uiteindelijk blijft het belangrijkste voor hem echter duidelijk: doelpunten maken.



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OHL won strijd om jonge spits

Sportief directeur Gyorgy Csepregi is tevreden dat OH Leuven de aanvaller kon overtuigen. Volgens hem was er belangstelling van meerdere clubs, maar koos Mirisola uiteindelijk voor het Leuvense project.

Csepregi wijst vooral op zijn kwaliteiten in en rond de zestienmeter en zijn doelgerichtheid. OHL hoopt dat hij daarmee dit seizoen meteen een rol van betekenis kan spelen.

Voor Mirisola wordt het vooral zaak om het vertrouwen om te zetten in regelmatige minuten. Na zijn eerste stappen bij Genk krijgt hij in Leuven nu de kans om een volledig seizoen op seniorenniveau door te groeien.