OFFICIEEL: OH Leuven haalt vervanger voor Tobe Leysen uit Challenger Pro League

OH Leuven heeft zijn opvolger voor Tobe Leysen gevonden. De Leuvenaars halen Kiany Vroman weg bij Lierse SK. De 22-jarige doelman zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en krijgt zo opnieuw een kans op het hoogste niveau.

De komst van een nieuwe keeper was nodig nadat Leysen op donderdag nog vertrok. Hij stond drie jaar onder contract bij OH Leuven, maar besloot terug te keren naar zijn jeugdclub KRC Genk. Met Vroman kiest OHL opnieuw voor een jonge Belgische doelman.

Van Club NXT via Lierse naar Leuven

Vroman genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en maakte in 2021 zijn profdebuut voor Club NXT. In de zomer van 2025 trok hij naar Lierse, waar hij de voorbije campagne een belangrijke stap in zijn ontwikkeling zette.

De doelman kwam 24 keer in actie voor de Pallieters en maakte daarbij voldoende indruk om verkozen te worden tot speler van het jaar. Die prestaties leveren hem nu een transfer naar Leuven op.

Sportief directeur Gyorgy Csepregi ziet overeenkomsten met het traject dat Leysen enkele jaren geleden aflegde. “Hij komt binnen in een vergelijkbare situatie als Leysen enkele jaren geleden”, vertelt hij op de clubwebsite. Vroman zal bij OHL de concurrentie aangaan met Dani van den Heuvel.

Volgens Csepregi heeft de nieuwkomer in de Challenger Pro League al bewezen dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt. Samen met keeperstrainer Bram Verbist moet hij nu verdere stappen zetten.





Vroman wijst op mentale groei

Voor Vroman zelf is de transfer een ontwikkeling die hij twaalf maanden geleden niet zag aankomen. Vooral zijn seizoen bij Lierse heeft hem naar eigen zeggen veranderd.

“Het laatste jaar bij Lierse heb ik vooral op mentaal vlak grote stappen gezet”, vertelt de doelman. Hij leerde er beter omgaan met fouten en de druk die bij zijn positie komt kijken. Bij OH Leuven wil Vroman vooral zekerheid uitstralen naar zijn verdediging. Hij omschrijft zichzelf als een keeper die zijn ploegmaats rust en vertrouwen wil geven.