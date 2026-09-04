Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Anderlecht-fans dreigen slecht nieuws te krijgen voor Europese match
Foto: © photonews
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De Europese affiche tegen Olympique Lyon heeft voor een deel van de Anderlecht-aanhang een bijzondere betekenis. De supporters van beide clubs onderhouden al jarenlang een hechte vriendschapsband. Die goede verstandhouding kan echter ook een onverwacht gevolg hebben voor een andere Europese wedstrijd van paars-wit.

Anderlecht moet in januari immers naar Marseille trekken. En net daar ligt de gevoeligheid. Tussen de supportersgroepen van Olympique Lyon en Olympique de Marseille bestaat al jarenlang een stevige rivaliteit. De Franse autoriteiten zijn zich bovendien goed bewust van de banden tussen de supporters van Lyon en Anderlecht.

Vrees voor problemen in Marseille

De vriendschap tussen de supportersgroepen is op zich uiteraard geen probleem, maar zou in Marseille wel meegewogen kunnen worden bij de veiligheidsanalyse voor de wedstrijd. De autoriteiten zouden kunnen vrezen dat de aanwezigheid van Anderlecht-supporters voor extra spanningen zorgt, gezien de uitgesproken vijandschap tussen Marseille en Lyon.

Een verbod op bezoekende Anderlecht-fans behoort daarom mogelijk tot de scenario's die op tafel kunnen komen. Het is voorlopig niet duidelijk of de Franse autoriteiten daadwerkelijk die richting uit zullen gaan, maar de supportersrelaties maken de situatie wel bijzonder.

Fans hadden reis al gepland

Voor een deel van de Anderlecht-aanhang zou zo'n beslissing bijzonder zuur zijn. Sommige supporters zouden volgens onze informatie immers al voorbereidingen hebben getroffen om naar Zuid-Frankrijk af te reizen. Zodra het Europa League-programma afgelopen weekend bekend raakte, werden al reisplannen gemaakt voor de verplaatsing naar Marseille, net als voor de andere matchen.

De wedstrijd in het Stade Vélodrome staat pas voor januari op het programma, waardoor er nog tijd is om de veiligheidsmaatregelen te bepalen. Toch kan de opmerkelijke supportersband tussen Anderlecht en Lyon daarbij een belangrijke factor worden.

Voor de paars-witte fans is het dus voorlopig vooral afwachten. Eerst staat de Europese ontmoeting met Lyon op het programma, waar de vriendschap tussen beide supportersgroepen ongetwijfeld zichtbaar zal zijn. Enkele maanden later kan diezelfde band er echter voor zorgen dat Anderlecht-supporters mogelijk niet welkom zijn in Marseille.

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