Club Brugge schakelt snel en haalt dan toch nog een speler in huis

Kevin Angulo maakt de overstap van CD América de Cali naar Club NXT. De 18-jarige Colombiaanse centrumspits zal dit seizoen uitkomen voor de U23-ploeg van blauw-zwart. Komt hij op termijn ook richting de A-kern? Dan hebben de Bruggelingen er opnieuw een groeibriljant bij gevonden.

Angulo speelde eerder voor het Colombiaanse Cyclones, waarna hij de overstap maakte naar de U20 van CD América de Cali. In het seizoen 2025/26 stroomde de centrumspits door naar het eerste elftal van de Colombiaanse club.

Voor América de Cali speelde hij in totaal 28 wedstrijden, waarin hij 2 doelpunten maakte en 1 assist gaf. Beide doelpunten scoorde hij in augustus 2026 tegen Boyacá Chicó FC, toen hij na een invalbeurt van 17 minuten tweemaal raak trof.

Club Brugge kiest voor Kevin Angulo, die overkomt uit Colombia

"Ook op internationaal vlak zette de jonge spits al zijn eerste stappen. Angulo kwam reeds uit voor de U15 en U17 van Colombia. In november 2025 nam hij met de Colombiaanse U17 bovendien deel aan het WK in Qatar. Welkom bij Blauw-Zwart, Kevin!", aldus Club Brugge in een persbericht op de eigen webstek.

Angulo is afkomstig uit de opleiding van América de Cali en maakte op jonge leeftijd zijn debuut voor de Colombiaanse club. Hij wordt beschouwd als een talent voor de toekomst en krijgt bij Club NXT de kans om zich aan te passen aan het Europese voetbal.

De strategie van Club Brugge wordt andermaal helemaal duidelijk

De komst van Angulo past in de strategie van Club Brugge om jonge talenten vroegtijdig aan te trekken en hen via NXT klaar te stomen voor het hoogste niveau. Voor Angulo betekent de transfer zijn eerste avontuur buiten Colombia. De 18-jarige aanvaller krijgt in Brugge de tijd om zich verder te ontwikkelen en zal daarbij moeten concurreren met de andere jonge aanvallers binnen de opleiding.





De voorbije jaren heeft Club Brugge al meermaals bewezen dat het pad dat ze bewandelen het juiste kan zijn. Anderzijds nemen ze weinig risico's, dus als er eens een speler niet helemaal kan doorbreken hebben ze daar ook weinig verlies aan gedaan. Daarmee heeft blauw-zwart ook op dat front alles op orde.