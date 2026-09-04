Einde verhaal bij Zulte Waregem: transfervrije verdediger is plots een interessante optie voor JPL-clubs

Einde verhaal voor Anton Tanghe als speler van Zulte Waregem. De verdediger en het bestuur van Essevee bereikten een akkoord om zijn lopende contract in onderling overleg te ontbinden. Daarmee komt er een einde aan zijn periode aan de Gaverbeek, al hoeft Tanghe voorlopig nog niet helemaal te verdwijnen.

De verdediger krijgt volgens Het Nieuwsblad namelijk de kans om verder mee te trainen bij Zulte Waregem. Op die manier kan hij zijn conditie onderhouden terwijl hij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Steunpilaar tijdens promotie

Tanghe was de voorbije seizoenen een belangrijke pion bij Essevee. De verdediger groeide uit tot een van de steunpilaren van de West-Vlaamse club en speelde een belangrijke rol in de promotie naar de Jupiler Pro League.

In totaal kwam Tanghe 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin scoorde hij vijf keer. Zijn ervaring in het profvoetbal en zijn bijdrage aan de promotie maken hem dan ook tot een interessante optie voor verschillende Belgische clubs.

Spanje als droombestemming

Tanghe liet eerder al weten dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. In De Krant van West-Vlaanderen sprak hij vorige zomer over Spanje als zijn absolute droombestemming. Een transfer naar het buitenland behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

De verdediger kan de komende periode rustig bekijken welke opties zich aandienen. Omdat hij zijn contract bij Essevee in onderling overleg heeft ontbonden, hoeft een geïnteresseerde club bovendien geen transfersom op tafel te leggen.





Dat maakt Tanghe meteen een interessante piste voor clubs die nog op zoek zijn naar defensieve versterking. De transferperiode mag dan wel afgelopen zijn, een transfervrije speler kan nog steeds een oplossing bieden. De komende weken zal moeten blijken waar de toekomst van Tanghe ligt.