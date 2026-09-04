Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Tevreden of niet? David Hubert velt eerlijk oordeel over mercato Union
Foto: © photonews
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Union heeft een drukke transferperiode achter de rug. De Brusselaars hadden het grootste deel van hun huiswerk al af in juni en in juli en begin augustus, maar ook in de slotfase van de mercato bewoog er nog wat. Coach David Hubert velt een oordeel over de mercato van zijn club.

Union verwelkomde een pak nieuwkomers

Union rondde in extremis nog de transfer van Dylan Aquino af. De 21-jarige Argentijnse winger maakte voor 7 miljoen euro de overstap van Lanús, een club uit zijn thuisland. Union had daarvoor al aardig wat nieuwkomers mogen verwelkomen.

Ondrej Kricfalusi kwam over van FC Banik Ostrava, terwijl Relebohile Mofokeng weggekocht werd bij Orlando Pirates. Ook Denzel De Roeve (SK Brann), Darius Olaru (FCSB), Ilan Hurtevent (KV Kortrijk), Nikki Havenaar (SV Ried), Nohim Chibani (Quevilly - Rouen Métropole), Keo Boets (KFC Dessel Sport) en Hervé Koffi (RC Lens, huur) kwamen de rangen versterken. Een hele boterham.

De rekening van Union kleurt groen

Union spendeerde 23,7 miljoen, maar incasseerde 34,5 miljoen voor de transfers van Anan Khalaili (Crystal Palace) en Kjell Scherpen (Brighton). De rekening kleurt dus groen bij de bekerwinnaar, die ook verschillende spelers verhuurde.

David Hubert beleefde een mercato met veel onduidelijkheid, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. Maar dat hoort erbij. "Da’s de business waarin we zitten. De club leeft ook van die inkomsten, het zit in de filosofie."

Union verbrak twee keer zijn transferrecord

Als coach is hij echter enkel bezig met het sportieve en met welke kern hij zal kunnen werken. Die onzekerheid is nu afgelopen. Hubert zag wel enkele sterkhouders vertrekken. "Of ik blij ben dat bepaalde jongens weg zijn, die alles gespeeld hebben? Sportief gezien niet hé."

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Toch houdt hij een goed gevoel over aan die transfers. "Maar het is mooi voor hen. Ik ben blij voor die jongens en voor de club. We hebben twee keer ons transferrecord verbroken." Hubert en co kijken nu vooruit en weten met welke kern ze hun doelen zullen moeten zien te bereiken. Te beginnen in de wedstrijd van nu zaterdag op het veld van leider Charleroi.

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