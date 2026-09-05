🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Emotionele Geoffry Hairemans neemt afscheid van 'zijn Antwerp': dit zijn de beelden
Foto: © photonews
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Geoffry Hairemans heeft vrijdag de deur van de Bosuil definitief achter zich dichtgetrokken. De 34-jarige Antwerpenaar ruilt zijn geliefde Antwerp in voor Sporting Hasselt, waar hij in de Challenger Pro League aan een nieuw hoofdstuk begint. Zijn afscheid van de Great Old verliep bijzonder emotioneel.

Antwerp deelde beelden van het afscheid van Hairemans. Daarop is te zien hoe "Geoffke Deurne-Noord" uitgebreid afscheid neemt van medewerkers, ploegmaats en stafleden. De emoties liepen daarbij hoog op. Hairemans moest verschillende keren zijn tranen bedwingen en gaf toe dat het vertrek hem bijzonder zwaar valt.

Dat hoeft ook niet te verbazen. Hairemans is veel meer dan een voormalige speler van Antwerp. Hij groeide uit tot een van de gezichten van de club en speelde een belangrijke rol in de weg die de Great Old aflegde van tweedeklasser naar vaste waarde in de Jupiler Pro League.

146 wedstrijden en een belangrijke rol in de promotie

Hairemans speelde verspreid over drie periodes liefst 146 wedstrijden voor Antwerp. Daarin was de linkspoot goed voor 33 doelpunten en 30 assists. Vooral zijn tweede passage op de Bosuil staat in het geheugen van de Antwerp-supporters gegrift.

In 2015 keerde Hairemans terug naar zijn jeugdclub, nadat hij eerder al zijn profdebuut had gemaakt bij Antwerp. Hij werd een belangrijke pion in het elftal dat in 2017 promotie naar de Jupiler Pro League afdwong. Twee jaar later trok hij naar KV Mechelen, waar hij zich eveneens ontwikkelde tot een vaste waarde.

Ook bij Malinwa waren zijn cijfers sterk. In zes seizoenen kwam hij tot meer dan tweehonderd wedstrijden, met 33 doelpunten en ongeveer dertig assists. Hairemans was er jarenlang een creatieve draaischijf en verdiende daarmee in 2025 een terugkeer naar de club van zijn hart.

Maar zijn derde passage bij Antwerp werd uiteindelijk een verhaal van pech.

Amper vijf minuten na comeback zwaar geblesseerd

Hairemans kwam in de zomer van 2025 transfervrij terug naar de Bosuil. De verwachtingen waren hoog, maar tijdens een oefenwedstrijd tegen Willem II sloeg het noodlot vrijwel meteen toe. Amper enkele minuten nadat hij was ingevallen, verstapte hij zich en liep hij een kruisbandblessure op.

De diagnose was bijzonder zwaar: een operatie en een revalidatie van vele maanden volgden. Uiteindelijk stond Hairemans ongeveer 249 dagen aan de kant en miste hij 35 wedstrijden.

Het maakte zijn terugkeer naar Antwerp bijzonder wrang. Waar hij opnieuw een belangrijke rol hoopte te spelen, moest hij vrijwel meteen vanaf de zijlijn toekijken.

Toch bleef Hairemans geloven in een comeback. In het voorjaar van 2026 keerde hij uiteindelijk terug. Tegen Charleroi kreeg hij in mei zijn eerste minuten op de Bosuil. Het werd een bijzonder moment, al miste hij een strafschop op de lat. Het Antwerp-publiek trakteerde zijn publiekslieveling desondanks op een staande ovatie.

Laatste passage eindigt met bijrol

Sportief kreeg Hairemans daarna echter nooit meer echt de kans om opnieuw een vaste waarde te worden. Zijn laatste seizoen bij Antwerp bleef beperkt tot enkele invalbeurten. In de competitie kwam hij in 2025/26 tot vier optredens en amper 107 minuten. Ook bij de start van het nieuwe seizoen bleef zijn rol beperkt.

Op zijn 34ste kiest Hairemans nu voor een nieuwe uitdaging. Bij Sporting Hasselt moet hij opnieuw belangrijk worden op het veld en zijn ervaring doorgeven aan een ambitieuze ploeg in de Challenger Pro League.

Zijn Antwerp-verhaal eindigt daardoor niet zoals hij het zich bij zijn terugkeer had voorgesteld. Maar zijn nalatenschap op de Bosuil blijft overeind: 146 wedstrijden, 33 goals, 30 assists en vooral een belangrijke bijdrage aan de promotie die Antwerp opnieuw op de Belgische voetbalkaart zette.

Dat maakt het afscheid des te emotioneler. Hairemans verlaat Antwerp als speler, maar "Geoffke Deurne-Noord" zal op de Bosuil ongetwijfeld nog lang herinnerd worden.

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