The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil

KAA Gent is het seizoen begonnen met een knappe 12 op 12. En daar lijkt het voor De Buffalo's ook niet te moeten eindigen. Zondag volgt een bezoek naar Jan Breydel voor een duel tegen Cercle Brugge, ondertussen is iedereen lyrisch over het (transfer)werk van Rik De Mil en KAA Gent.

Er werd deze week heel veel geschreven over KAA Gent en de teneur is duidelijk: de Buffalo's zijn iets aan het neerzetten. Er is de 12 op 12, maar ook de manier van werken is om trots op te zijn tot op heden. We bundelen graag een aantal van de meningen van de afgelopen week.

"Er zijn weinig leidinggevende spelers bij middenmotors of bij de kleinere ploegen. Van Der Heyden krijgt Burgess die hij kent naast hem en brengt ervaring bij. Ik ben blij als zo’n transferzomer zou renderen, want zo zou ik het zelf doen."

KAA Gent brengt ervaring en voegt daar jonge gasten aan toe

"Ervaring brengen en daar wat jonge gasten bij om beter te maken. Ngom, Benes, Lopes Da Silva: ze halen toch veel meer ervaring. Jong KAA Gent doet het ook goed in de Challenger Pro League, met ook wat Afrikaanse connecties", aldus Evert Winkelmans in MidMid.

"De ervaren basis gaat hen veel meer punten opleveren, terwijl veel ploegen dat niet meer aandurven in de middenmoot. Dat doet Union SG wel ook nog: ze halen bedrijfszekere spelers als Schoofs of Zorgane die een hoge ondergrens hebben. Club Brugge heeft dat met Vanaken en Mechele. Ik heb niets tegen jonge onbekende talenten lanceren, maar er moet voor mij ook ervaring bijgehaald worden."

De Burgess-isering van KAA Gent is volop bezig

Frank Boeckx pikte meteen in: "Wat Gent vorig jaar mankeerde is wat Burgess komt doen. Is dat allemaal zo speciaal niet? Hij neemt toch mooi de leiding. En Ngom is ook een leider achteraan", aldus de gewezen doelman van Gent en Anderlecht.



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Ook Filip Joos was vol lof in 90 Minutes: "KAA Gent heeft echt goede transfers gedaan. Als je uw ploeg op vier plaatsen ten goede kan veranderen … Ngom vond ik van match 1 tegen Mechelen al echt goed. Hij voetbalt ook echt mee. Vergara is echt een heel goede transfer nu al gebleken. En natuurlijk krijg je ook meer vertrouwen als je wat beter wordt."

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"Balikwisha die nu kan invallen, dat kan wat worden. En dan heb je nog Burgess. Op het moment in het stadion tegen KV Mechelen was Burgess nog niet omnipresent, dat was nog niet de Burgess van Union SG. Daar was er een soort Burgess-isering van de ploeg. Nu begint dat te komen. De besmetting door Burgess? Op een goede manier wel ja. Dat is ook de enige manier waarop je hem kan gebruiken. Je moet hem de sleutels geven van je defensie en je moet allemaal zo verdedigen dan."

Copy-paste van Union SG?

Ook Joris Brys viel het op dat de organisatie bij KAA Gent er wel degelijk staat: "Vijf tegengoals in tien wedstrijden, terwijl het vorig jaar het grote probleem was. Na de wedstrijd ging hij ook een beetje richting de fans van Club Brugge staren", zag hij Burgess ook een belangrijke rol spelen.

En of het met Van der Heyden en Burgess niet een beetje copy-paste is van het Union SG van weleer? Volgens Thomas Huyghe in de Pro-League-Nostiek alvast wel. Al prikte Buffalo-fan Lukas Lelie meteen terug: “Je moet ze natuurlijk ook niet verkopen als Union zijnde. En het leuke is dat het ook gewoon werkt. Het is ongelooflijk. Ik was kritisch toen Burgess kwam, maar het werkt gewoon.”