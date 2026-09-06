Cercle Brugge Cercle Brugge
0-3
KAA Gent KAA Gent
cerCercle Brugge
gntKAA Gent
0-1
21' Emmanuel Kakou
0-2
77' Tibe De Vlieger (pen)
0-3
90+2' El Hadji Seck (Tibe De Vlieger)
Datum: 06/09/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Jan Breydel
15 op 15 en alleen op kop in de JPL: KAA Gent kent geen problemen met Cercle Brugge
15 op 15 en alleen op kop in de JPL: KAA Gent kent geen problemen met Cercle Brugge
Foto: © photonews

KAA Gent blijft foutloos in de competitie. De Buffalo’s hadden zondagnamiddag weinig problemen met Cercle Brugge en wonnen met 0-3. Een eigen doelpunt van Kakou brak de wedstrijd open, waarna Tibe De Vlieger en Seck er nog een schepje bovenop deden.

Bij de Vereniging ontbrak Dante Vanzeir. De aanvaller mocht als onderdeel van zijn huurdeal met KAA Gent niet in actie komen tegen zijn moederclub. Balikwisha kreeg wel een basisplaats bij de bezoekers. Ibrahima Diaby zat evenmin in de wedstrijdselectie: de Franse middenvelder kreeg toestemming om gesprekken te voeren met het oog op een mogelijke transfer.

Opvallend detail tijdens de wedstrijd was de aanwezigheid van de Japanse scheidsrechter Yusuke Araki. Hij floot het duel in het kader van een uitwisselingsprogramma en was eerder op het WK onder meer verantwoordelijk voor België-Iran.

Gent nam vanaf de openingsfase het initiatief. De thuisploeg had veel balbezit, maar creëerde aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen. Na 21 minuten viel de openingstreffer toch. Sonko bracht de bal gevaarlijk voor doel en Kakou werkte die ongelukkig voorbij zijn eigen doelman: 0-1.

Cercle krijgt nauwelijks grip op de wedstrijd

Na de achterstand slaagde de Vereniging er moeilijk in om de bal langere tijd in eigen rangen te houden. Daardoor kwam de ploeg ook nauwelijks aan aanvallen toe en kon Gent de wedstrijd relatief comfortabel controleren.

Na de rust liet Cercle zich iets vaker zien. Er kwam een betere periode waarin de bezoekers wat hoger konden spelen, maar echte doelrijpe kansen bleven uit. Gent gaf weinig weg en bleef zelf zoeken naar de treffer die de wedstrijd helemaal op slot zou gooien.

Die kwam er ongeveer een kwartier voor tijd. Na hands van Kondo kreeg Gent een strafschop. Tibe De Vlieger nam zijn verantwoordelijkheid en maakte er vanop elf meter 0-2 van.

Ngoura laat grote mogelijkheid liggen

Kort na de tweede Gentse treffer kreeg Steve Ngoura nog dé kans om de Bruggelingen opnieuw in de wedstrijd te brengen. De spits kwam van dichtbij tot een schot, maar mikte over. Seck deed er in de allerlaatste minuut nog een schepje bovenop: 0-3.

Gent hield de voorsprong uiteindelijk zonder problemen vast en pakt zo een perfecte vijftien op vijftien. De Buffalo’s staan alleen aan de leiding. Voor Cercle Brugge blijft de competitiestart bijzonder moeilijk: met twee punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg op de veertiende plaats.

Opstellingen

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Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 5.75 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 72' 5.14 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 73/80 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Konate Valy 81' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/12 (8.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Lazare Amani Jean Thierry   72' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Martens Viggo 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
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Mondele Lukas 90' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Diakite Ibrahim 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 52/63 (82.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Ngoura Steve 82' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Michal Lucas 61' 5.36 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Bank
Ouattara Abdoul Kader 8' 6.67  
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Erick Nunes 29' 5.71 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Lienard Yann 0'  
Van der Bruggen Hannes 0'  
Akinsola Tunde 18' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Caicedo Royer 9' 5.99  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Kouassi Krys 18' 6.46 -
  • Schoten op doel: 1/1
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Temperman Ilian 0'  
Langenbick Bas 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.94 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
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Ngom Mouhamed 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 45/55 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Burgess Christian 90' 7.31 -
  • Nauwkeurige passes: 55/60 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Van Der Heyden Siebe 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 77/91 (84.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Volckaert Matties 89' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Delorge Mathias 78' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 60/64 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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De Vlieger TibeA 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 89' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Balikwisha Michel Ange 67' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 67' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vergara Josué 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Paskotsi Maksim 1' 6.2  
Meer statistieken
Bénes László 23' 6.48 -
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Omgba Aimé 0'  
Wilson Kyrell 0'  
Lopes Leonardo Da Silva 12' 6.53 -
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Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 1' 6.58  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Seck El Hadji 23' 7.36 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Herbeleef Cercle Brugge - KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 19:15 OH Leuven OH Leuven
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