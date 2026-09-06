15 op 15 en alleen op kop in de JPL: KAA Gent kent geen problemen met Cercle Brugge

KAA Gent blijft foutloos in de competitie. De Buffalo’s hadden zondagnamiddag weinig problemen met Cercle Brugge en wonnen met 0-3. Een eigen doelpunt van Kakou brak de wedstrijd open, waarna Tibe De Vlieger en Seck er nog een schepje bovenop deden.

Bij de Vereniging ontbrak Dante Vanzeir. De aanvaller mocht als onderdeel van zijn huurdeal met KAA Gent niet in actie komen tegen zijn moederclub. Balikwisha kreeg wel een basisplaats bij de bezoekers. Ibrahima Diaby zat evenmin in de wedstrijdselectie: de Franse middenvelder kreeg toestemming om gesprekken te voeren met het oog op een mogelijke transfer.

Opvallend detail tijdens de wedstrijd was de aanwezigheid van de Japanse scheidsrechter Yusuke Araki. Hij floot het duel in het kader van een uitwisselingsprogramma en was eerder op het WK onder meer verantwoordelijk voor België-Iran.

Gent nam vanaf de openingsfase het initiatief. De thuisploeg had veel balbezit, maar creëerde aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen. Na 21 minuten viel de openingstreffer toch. Sonko bracht de bal gevaarlijk voor doel en Kakou werkte die ongelukkig voorbij zijn eigen doelman: 0-1.

Cercle krijgt nauwelijks grip op de wedstrijd

Na de achterstand slaagde de Vereniging er moeilijk in om de bal langere tijd in eigen rangen te houden. Daardoor kwam de ploeg ook nauwelijks aan aanvallen toe en kon Gent de wedstrijd relatief comfortabel controleren.

Na de rust liet Cercle zich iets vaker zien. Er kwam een betere periode waarin de bezoekers wat hoger konden spelen, maar echte doelrijpe kansen bleven uit. Gent gaf weinig weg en bleef zelf zoeken naar de treffer die de wedstrijd helemaal op slot zou gooien.





Die kwam er ongeveer een kwartier voor tijd. Na hands van Kondo kreeg Gent een strafschop. Tibe De Vlieger nam zijn verantwoordelijkheid en maakte er vanop elf meter 0-2 van.

Ngoura laat grote mogelijkheid liggen

Kort na de tweede Gentse treffer kreeg Steve Ngoura nog dé kans om de Bruggelingen opnieuw in de wedstrijd te brengen. De spits kwam van dichtbij tot een schot, maar mikte over. Seck deed er in de allerlaatste minuut nog een schepje bovenop: 0-3.

Gent hield de voorsprong uiteindelijk zonder problemen vast en pakt zo een perfecte vijftien op vijftien. De Buffalo’s staan alleen aan de leiding. Voor Cercle Brugge blijft de competitiestart bijzonder moeilijk: met twee punten uit vijf wedstrijden staat de ploeg op de veertiende plaats.