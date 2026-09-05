Kans na kans in Standard-Antwerp, maar beslissing valt pas laat dankzij VAR

Standard heeft zaterdagavond een verdiende thuiszege geboekt tegen Antwerp. De Rouches waren op Sclessin lange tijd de betere ploeg, maar hadden veel kansen nodig om het verschil te maken. Uiteindelijk besliste een strafschop van Dennis Eckert Ayensa de wedstrijd: 1-0.

Antwerp begon met liefst vijf wijzigingen aan de partij. Maxime Busi verving Schelfout, Alvaro Cortes kwam in de ploeg voor Van Helden, Semm Renders nam de plaats van Tuypens in, Xander Dierckx startte voor Fofana en Arthur Vermeeren kreeg de voorkeur op Narh.

In de openingsfase ging het spel goed op en neer. Beide ploegen kozen voor een hoog tempo en kwamen tot mogelijkheden, maar na ongeveer een kwartier nam Standard steeds duidelijker de controle over.

Standard vergeet zichzelf te belonen

De thuisploeg drukte Antwerp terug en bouwde een stevig overwicht uit. De kansen stapelden zich op, maar voor doel ontbrak telkens de juiste afwerking. Daardoor ging Antwerp ondanks een moeilijke eerste helft met 0-0 de kleedkamer in.

Ook na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Standard begon opnieuw sterk en domineerde het eerste kwartier volledig. Kort voor het uur kreeg Bernard Nguene dé kans om de score te openen, maar vanop amper een paar meter knalde hij de bal tegen de lat.

Het was opnieuw Standard dat bleef aandringen. Antwerp kon de wedstrijd daarna wel iets beter in evenwicht brengen, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers nauwelijks.





VAR helpt Standard aan verdiende voorsprong

Na 75 minuten viel dan toch de beslissing. Tsunashima haalde Abid neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Lawrence Visser liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de VAR naar de beelden geroepen. Na zijn tussenkomst ging de bal alsnog op de stip.

Ayensa bleef bijzonder koel en trapte de strafschop rustig door het midden: 1-0. Gezien het spelbeeld was die voorsprong meer dan verdiend.

Antwerp kreeg in de slotfase nog één enorme mogelijkheid om alsnog langszij te komen. Somers haalde hard uit en Epolo was geklopt, maar Fossey redde Standard met een ingreep op de doellijn.

Daar bleef het bij. Standard pakt zo een zuinige maar verdiende 1-0-zege en klimt voorlopig naar de vijfde plaats met elf punten uit vijf wedstrijden. Antwerp blijft steken op zeven punten en staat tiende.