Standard Standard
1-0
Antwerp Antwerp
staStandard
antAntwerp
Dennis-Yerai Eckert Ayensa (pen) 77'
1-0
Datum: 05/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)
Kans na kans in Standard-Antwerp, maar beslissing valt pas laat dankzij VAR
Kans na kans in Standard-Antwerp, maar beslissing valt pas laat dankzij VAR
Foto: © photonews

Standard heeft zaterdagavond een verdiende thuiszege geboekt tegen Antwerp. De Rouches waren op Sclessin lange tijd de betere ploeg, maar hadden veel kansen nodig om het verschil te maken. Uiteindelijk besliste een strafschop van Dennis Eckert Ayensa de wedstrijd: 1-0.

Antwerp begon met liefst vijf wijzigingen aan de partij. Maxime Busi verving Schelfout, Alvaro Cortes kwam in de ploeg voor Van Helden, Semm Renders nam de plaats van Tuypens in, Xander Dierckx startte voor Fofana en Arthur Vermeeren kreeg de voorkeur op Narh.

In de openingsfase ging het spel goed op en neer. Beide ploegen kozen voor een hoog tempo en kwamen tot mogelijkheden, maar na ongeveer een kwartier nam Standard steeds duidelijker de controle over.

Standard vergeet zichzelf te belonen

De thuisploeg drukte Antwerp terug en bouwde een stevig overwicht uit. De kansen stapelden zich op, maar voor doel ontbrak telkens de juiste afwerking. Daardoor ging Antwerp ondanks een moeilijke eerste helft met 0-0 de kleedkamer in.

Ook na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Standard begon opnieuw sterk en domineerde het eerste kwartier volledig. Kort voor het uur kreeg Bernard Nguene dé kans om de score te openen, maar vanop amper een paar meter knalde hij de bal tegen de lat.

Het was opnieuw Standard dat bleef aandringen. Antwerp kon de wedstrijd daarna wel iets beter in evenwicht brengen, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers nauwelijks.

VAR helpt Standard aan verdiende voorsprong

Na 75 minuten viel dan toch de beslissing. Tsunashima haalde Abid neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Lawrence Visser liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de VAR naar de beelden geroepen. Na zijn tussenkomst ging de bal alsnog op de stip.

Ayensa bleef bijzonder koel en trapte de strafschop rustig door het midden: 1-0. Gezien het spelbeeld was die voorsprong meer dan verdiend.

Antwerp kreeg in de slotfase nog één enorme mogelijkheid om alsnog langszij te komen. Somers haalde hard uit en Epolo was geklopt, maar Fossey redde Standard met een ingreep op de doellijn.

Daar bleef het bij. Standard pakt zo een zuinige maar verdiende 1-0-zege en klimt voorlopig naar de vijfde plaats met elf punten uit vijf wedstrijden. Antwerp blijft steken op zeven punten en staat tiende.

Opstellingen

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.88 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/19 (42.1%)
Meer statistieken
Fossey Marlon 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 38/51 (74.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Karamoko Ibrahim   90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Hautekiet Ibe 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Mortensen Gustav 64' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
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Nielsen Casper 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/43 (62.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/17 (29.4%)
  • Balverliezen: 34
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Trouillet Alexis 82' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Touzghar Rayan 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 21
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Nguene Bernard 64' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Abid Adnane 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Eckert Ayensa Dennis-Yerai 82' 7.17 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Bank
Goemaere Laurens 0'  
Mohr Tobias 26' 6.52 -
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Drammeh Salieu 26' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 8' 6.49  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Fosso Ryan 8' 6.95  
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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.82 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 2/3
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Tsunashima Yuto   90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Cortes Alvaro 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 43/55 (78.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Renders Semm 78' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 84' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Scott Christopher 78' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Busi Maxime   61' 5.13 -
  • Nauwkeurige passes: 19/31 (61.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
  • Balverliezen: 23
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Salah Ibrahim 61' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Frey Michael 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Deuff Bahmed 0'  
Benítez Mauricio 12' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 0'  
Fofana Modibo 29' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 12' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca 0'  
Porozo Snayder 29' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 6' 5.83  
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Herbeleef Standard - Antwerp

Jupiler Pro League

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