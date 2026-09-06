KV Kortrijk KV Kortrijk
0-2
Zulte Waregem Zulte Waregem
kvkKV Kortrijk
zwaZulte Waregem
0-1
90+3' Hemsley Akpa-Chukwu
0-2
90+5' Zalan Atrok
Datum: 06/09/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Guldensporenstadion
Vlasico ontploft pas in blessuretijd: Zulte Waregem bezorgt Kortrijk enorme dreun
Vlasico ontploft pas in blessuretijd: Zulte Waregem bezorgt Kortrijk enorme dreun
Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft de eerste Vlasico in drieënhalf jaar tijd met een bijzonder zure nederlaag afgesloten. De Kerels leken lange tijd minstens een punt thuis te houden, maar in de absolute slotfase sloeg Zulte Waregem twee keer toe. Hemsley Akpa-Chukwu en Atrok bezorgden Essevee uiteindelijk een 0-2-zege.

Bij Kortrijk werden maar liefst vijf wijzigingen doorgevoerd. Ndjeungoue, Campbell, Mehssatou Sepulveda, Masui en Van Landschoot verdwenen uit de basis. Drouhin, Koyalipou, Podgoreanu, Roche en Storman kwamen in hun plaats. Bij Zulte Waregem was er één wijziging met Ujka, die Atrok verving.

Beide ploegen begonnen voorzichtig, maar na ongeveer een kwartier nam Kortrijk steeds meer het initiatief. De thuisploeg had meer balbezit en probeerde de wedstrijd naar zich toe te trekken. Grote kansen bleven evenwel schaars.

Kortrijk heeft het initiatief, maar ziet match kantelen

Ook na de pauze kwam Kortrijk met veel energie uit de kleedkamer. De Kerels zetten Essevee terug en verzamelden enkele mogelijkheden, maar de efficiëntie ontbrak. Zulte Waregem kon aanvallend lange tijd nauwelijks iets laten zien.

Na een uur veranderde alles. Storman haalde Mbaye neer net buiten het strafschopgebied terwijl die alleen op weg was naar doel. Scheidsrechter Jasper Vergoote trok eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dat rood.

Vanaf dat moment begon Essevee meer initiatief te nemen. Kortrijk moest noodgedwongen lager gaan spelen en kreeg het zichtbaar moeilijker, al leek de thuisploeg het gelijkspel toch over de streep te kunnen trekken.

Twee mokerslagen in de absolute slotfase

Dat scenario viel in minuut 93 volledig uiteen. Hemsley Akpa-Chukwu dook op het beslissende moment op en maakte de 0-1. Een bijzonder harde klap voor Kortrijk, dat enkele seconden verwijderd leek van zijn eerste punt van het seizoen.

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Atrok er kort daarna zelfs nog 0-2 van. Zulte Waregem besliste de Vlasico zo met twee doelpunten in de absolute slotfase.

Kortrijk blijft daardoor ook na vijf speeldagen zonder punten en blijft onderaan hangen. Zulte Waregem trekt dan weer met een bijzonder late zege terug naar huis.

Opstellingen

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KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 90' 6.31 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Meer statistieken
Drouhin Axel 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ruyssen Gilles 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Murray-Campbell Harrison   90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 57/69 (82.6%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Kohon Rudy   90' 5.96 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Roche Jamie 90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Dejaegere Brecht 76' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
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Podgoreanu Suf 76' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
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Storman Rok   62' 5.14 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Ambrose Thierry   90' 5.49 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Koyalipou Goduine 76' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Gunnarsson Patrik Sigurður 0'  
Ndjeungoue James 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Campbell Shandre 0'  
Van Landschoot Jellert 14' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Vroninks Basile 14' 6.09 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lambert Boris 14' 5.94 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Philips Anthony 0'  
Masui Ken 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 6.94 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Tangala Franz   66' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Lemoine Laurent   90' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Claes Thomas 85' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 30/40 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ujka Serxho 45' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 66' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley   90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike A   90' 6.78 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/25 (28%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Bank
Mituljikic Nikola 0'  
Mbaye Malick A 45' 7.01 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mbodji Youssoupha 0'  
Atrok Zalan 24' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Panduro Tristan 0'  
Dobbels Arnaud 0'  
De Jaegere Benoit 24' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Meer statistieken
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 5' 7.66  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
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Jupiler Pro League

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