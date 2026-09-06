Vlasico ontploft pas in blessuretijd: Zulte Waregem bezorgt Kortrijk enorme dreun

KV Kortrijk heeft de eerste Vlasico in drieënhalf jaar tijd met een bijzonder zure nederlaag afgesloten. De Kerels leken lange tijd minstens een punt thuis te houden, maar in de absolute slotfase sloeg Zulte Waregem twee keer toe. Hemsley Akpa-Chukwu en Atrok bezorgden Essevee uiteindelijk een 0-2-zege.

Bij Kortrijk werden maar liefst vijf wijzigingen doorgevoerd. Ndjeungoue, Campbell, Mehssatou Sepulveda, Masui en Van Landschoot verdwenen uit de basis. Drouhin, Koyalipou, Podgoreanu, Roche en Storman kwamen in hun plaats. Bij Zulte Waregem was er één wijziging met Ujka, die Atrok verving.

Beide ploegen begonnen voorzichtig, maar na ongeveer een kwartier nam Kortrijk steeds meer het initiatief. De thuisploeg had meer balbezit en probeerde de wedstrijd naar zich toe te trekken. Grote kansen bleven evenwel schaars.

Kortrijk heeft het initiatief, maar ziet match kantelen

Ook na de pauze kwam Kortrijk met veel energie uit de kleedkamer. De Kerels zetten Essevee terug en verzamelden enkele mogelijkheden, maar de efficiëntie ontbrak. Zulte Waregem kon aanvallend lange tijd nauwelijks iets laten zien.

Na een uur veranderde alles. Storman haalde Mbaye neer net buiten het strafschopgebied terwijl die alleen op weg was naar doel. Scheidsrechter Jasper Vergoote trok eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dat rood.

Vanaf dat moment begon Essevee meer initiatief te nemen. Kortrijk moest noodgedwongen lager gaan spelen en kreeg het zichtbaar moeilijker, al leek de thuisploeg het gelijkspel toch over de streep te kunnen trekken.





Twee mokerslagen in de absolute slotfase

Dat scenario viel in minuut 93 volledig uiteen. Hemsley Akpa-Chukwu dook op het beslissende moment op en maakte de 0-1. Een bijzonder harde klap voor Kortrijk, dat enkele seconden verwijderd leek van zijn eerste punt van het seizoen.

Alsof dat nog niet genoeg was, maakte Atrok er kort daarna zelfs nog 0-2 van. Zulte Waregem besliste de Vlasico zo met twee doelpunten in de absolute slotfase.

Kortrijk blijft daardoor ook na vijf speeldagen zonder punten en blijft onderaan hangen. Zulte Waregem trekt dan weer met een bijzonder late zege terug naar huis.