SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase

Op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League ging OHL in het Freethielstadion op zoek naar zijn eerste punten. Bij Beveren stonden Margaritha en Conde opnieuw aan de aftrap. Bij OHL kwamen Ikwuemesi, Ogiwara en Schrijvers in de basiself.

De vijfde speeldag van de Jupiler Pro League werd afgesloten met een duel tussen SK Beveren en OH Leuven. Beide teams konden de punten goed gebruiken. OH Leuven kon nog geen enkel punt halen dit seizoen, terwijl Beveren tevreden moest zijn met drie punten uit de eerste vier wedstrijden.

Sterke start van OHL, beter Beveren

OHL startte de wedstrijd meteen met een goede kans, maar een goede redding van Beveren-doelman Schenk zorgde ervoor dat de 0-0-stand niet meteen van het bord ging. Na de verschroeiende start van OHL nam Beveren de wedstrijd meer in handen, zonder goede kansen te creëren.

Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Beveren had het balbezit en zorgde voor het meeste gevaar. Beide ploegen kwamen wel beter uit de kleedkamer, wat zorgde voor een interessante tweede helft na een slaapwekkende eerste.

Openingstreffer van Lokesa

Na 69 minuten spelen beloonde Beveren een sterke tweede helft met een verdiend doelpunt. Margaritha creëerde een beetje ruimte voor zichzelf en leverde een goede voorzet af op Lokesa, die de bal tegen de touwen kon duwen.

In het slot kon Margaritha de score zelfs nog verdubbelen voor Beveren. De aanvaller uit Curaçao plukte een voorzet van Verschueren enig mooi uit de lucht en trapte het leer nadien in het dak van het doel, voorbij Van den Heuvel: 2-0!





In het absolute slot maakte Kaboré er zelfs nog 3-0 van. Thompson zette zich goed door nadat hij zelf de bal had veroverd. Nadien leverde de invaller het leer perfect af bij Kaboré, die aan de tweede paal binnentikte.

Werk aan de winkel voor Simons

OHL had geen tijd meer voor een reactie, waardoor de wedstrijd eindigde in 3-0 in het voordeel van SK Beveren. OHL keerde zo wederom met lege handen terug naar Leuven, terwijl Beveren met zes punten een twaalfde plaats in het klassement kon verzekeren.