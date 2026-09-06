Datum: 06/09/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Freethiel
SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase
SK Beveren stuurt OHL met lege handen terug naar Leuven na spektakel in slotfase
Foto: © photonews

Op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League ging OHL in het Freethielstadion op zoek naar zijn eerste punten. Bij Beveren stonden Margaritha en Conde opnieuw aan de aftrap. Bij OHL kwamen Ikwuemesi, Ogiwara en Schrijvers in de basiself.

De vijfde speeldag van de Jupiler Pro League werd afgesloten met een duel tussen SK Beveren en OH Leuven. Beide teams konden de punten goed gebruiken. OH Leuven kon nog geen enkel punt halen dit seizoen, terwijl Beveren tevreden moest zijn met drie punten uit de eerste vier wedstrijden.

Sterke start van OHL, beter Beveren

OHL startte de wedstrijd meteen met een goede kans, maar een goede redding van Beveren-doelman Schenk zorgde ervoor dat de 0-0-stand niet meteen van het bord ging. Na de verschroeiende start van OHL nam Beveren de wedstrijd meer in handen, zonder goede kansen te creëren.

Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Beveren had het balbezit en zorgde voor het meeste gevaar. Beide ploegen kwamen wel beter uit de kleedkamer, wat zorgde voor een interessante tweede helft na een slaapwekkende eerste.

Openingstreffer van Lokesa

Na 69 minuten spelen beloonde Beveren een sterke tweede helft met een verdiend doelpunt. Margaritha creëerde een beetje ruimte voor zichzelf en leverde een goede voorzet af op Lokesa, die de bal tegen de touwen kon duwen.

In het slot kon Margaritha de score zelfs nog verdubbelen voor Beveren. De aanvaller uit Curaçao plukte een voorzet van Verschueren enig mooi uit de lucht en trapte het leer nadien in het dak van het doel, voorbij Van den Heuvel: 2-0!

In het absolute slot maakte Kaboré er zelfs nog 3-0 van. Thompson zette zich goed door nadat hij zelf de bal had veroverd. Nadien leverde de invaller het leer perfect af bij Kaboré, die aan de tweede paal binnentikte.

Werk aan de winkel voor Simons

OHL had geen tijd meer voor een reactie, waardoor de wedstrijd eindigde in 3-0 in het voordeel van SK Beveren. OHL keerde zo wederom met lege handen terug naar Leuven, terwijl Beveren met zes punten een twaalfde plaats in het klassement kon verzekeren.

Opstellingen

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
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Jans Laurent 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/51 (80.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
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Gomis Yoni 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
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Godeau Bruno   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Janssens Christophe 78' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 30/47 (63.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
  • Balverliezen: 21
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Dewaele Sieben 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/37 (64.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
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Margaritha JearlA   89' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Brüls Christian 89' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 25
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Conde Cheick 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/39 (71.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 78' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Mertens Lennart 60' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic A 12' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Slegers Ferre 1' 6.8  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Kaboré Elohim 30' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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De Schryver Guillaume 0'  
Kuavita Leandre 0'  
Verschueren Arno A 12' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Abrahams Kurt 1' 6.6  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Robatsch Jannik 0'  
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Lawrence Jamie   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 49/62 (79%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
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Dussenne Noë 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 54/71 (76.1%)
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Pletinckx Ewoud 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 72' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/6
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
George Wouter 87' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ogiwara Takuya 56' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/39 (64.1%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Yamada Shin 72' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Ikwuemesi Chukwubuikem 72' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Bank
Vroman Kiany 0'  
Karim Traoré Abdoul 34' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Vaesen Kyan 3' 6.2  
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Mirisola Robin 18' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
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Balikwisha William 18' 6.2 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Lakomy Lukasz 0'  
Fontanarosa Alessandro 0'  
Nyakossi Roggerio 0'  
Kayo Bryang 0'  
Jochmans Owen 0'  
Opoku Davis 18' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Herbeleef SK Beveren - OH Leuven

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven
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