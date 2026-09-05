Datum: 05/09/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Achter de Kazerne
KV Mechelen krijgt na afgang in eigen huis door Westerlo een pijnlijke 2 op 15 aangesmeerd
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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KV Mechelen krijgt na afgang in eigen huis door Westerlo een pijnlijke 2 op 15 aangesmeerd
Foto: © photonews

De zorgen uit het seizoensbegin naar de achtergrond duwen: voor die belangrijke missie stonden KV Mechelen en Westerlo. Niemand wil immers het hele seizoen achter de feiten aanlopen. Bij Malinwa zijn de feiten echter alleen nog maar groter geworden. Westerlo heeft de eerste driepunter van het seizoen beet en behaalde die in stijl.

KV Mechelen en Westerlo zijn twee warme clubs die in de onderlinge duels ook vaak staan voor een karrenvracht aan goals. Dat was nu van geen tel: het ging enkel om de punten. Daar hadden beide teams er nog niet te veel van voor aanvang van de match: KVM had er 2, Westerlo eentje. Verder stond deze partij in het teken van de terugkeer van Nikola Storm Achter de Kazerne, na zijn transfer van Antalyaspor naar Westerlo.

Het voormalige KVM-boegbeeld begon wel op de bank. Met Flø en Sakamoto kwamen twee andere namen in de basisploeg. Die keuzes van Charaï zouden al snel lonen. Flø brak door op rechts, Sakamoto deponeerde zijn lage voorzet in één tijd in doel (0-1). Bij KV Mechelen was er overigens maar één wijziging: Ayodele startte in de spits, maar zou nog voor het einde van het eerste halfuur geblesseerd naar de kant moeten.

Isa Sakamoto
© photonews

Het enige waar de thuisploeg zich op aanvallend vlak aan kon optrekken was een kopbal van Vanrafelghem die op de deklat strandde. Achteraan zitten ze bij KV ook nog met moeilijkheden, want niet alle spelers zijn al op elkaar afgestemd. Saito kon eenvoudig door de Mechelse defensie slalommen en de 0-2 in de linkerhoek schuiven.

Met de Kempense efficiëntie was vanavond duidelijk weinig mis. Bij de volgende uitbraak haalde Bassette zijn kanon boven: de aanvaller knalde tegen de paal. Boegeroep rolde van de tribunes en 'bloed, zweet en tranen'-gezangen: veel onvrede dus in het Mechelse kamp. De geelroden leken ook nog de 0-3 weg te geven, maar bij het schot van Congreve stond Eerdhuijzen dan toch in de weg.

Westerlo doet via Saito de boeken toe

De jongens van Vanderbiest kwamen wel met veel meer drive uit de kleedkamers na de pauze. Veel kochten ze daar niet voor, want de bezoekers overleefden dit offensiefje zonder averij op te lopen. Daarna deden ze zelfs de boeken toe. Hammar redde eerst nog op de lijn na een tussenkomst van Miras. Op een lage voorzet van Congreve maakte Saito dan toch zijn tweede van de avond: 0-3.

De Japanner had met zijn twee goals zijn job meer dan vervuld: Storm kwam in zijn plaats opdraven. Die kon het niet laten om ook nog mee te doen aan het Westelse feestje en zijn ex-ploeg er nog eens aan te herinneren wat hij kan. Storm krulde de 0-4 heerlijk in de verste hoek. KV Mechelen zit vroeg in het seizoen al in heel vieze papieren. 

Opstellingen

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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 5.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Meer statistieken
Eerdhuijzen Mike 89' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 61/69 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Marsa Jose 78' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 78' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Koudou Therence 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/40 (67.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 25
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van Brederode Myron 90' 5.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/40 (67.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
  • Balverliezen: 27
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Ayodele Adeshina 29' 6.5 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Vanrafelghem Keano   90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Bank
Decherf Marco 12' -
De Wolf Ortwin 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 12' 6.3 -
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Lohunanu-Mbasi Malcolm 0'  
Michez Simion 0'  
Boersma Bouke 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Antonio Bill 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Decoene Massimo 1' 5.8  
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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.5 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/23 (17.4%)
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Flo Lasse A 90' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Kimura Seiji 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Lapage Amando 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Ourega Dylan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Sakamoto IsaA   90' 8.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Fofana Ibrahim 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Sandra Cisse   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Congreve Cameron A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Bassette Norman 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke ⚽ ⚽ 73' 8.5 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Storm Nikola 17' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Amegnaglo David 0'  
Lathouwers Bill 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Diong Pape 6' 6.5  
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 0'  
Balogh Botond 0'  
Ferraro Fabio 0'  
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Vooraf

LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

LIVE: Speelt Storm meteen tegen ex-ploeg? Hoogspanning bij warme familieclubs KVM en Westerlo

10:45

Zeven jaar lang trok Nikola Storm het shirt van KV Mechelen aan. Uitgerekend Malinwa is de eerste tegenstander sinds Westerlo hem terug naar de Jupiler Pro League haalde.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven
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