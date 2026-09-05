KV Mechelen krijgt na afgang in eigen huis door Westerlo een pijnlijke 2 op 15 aangesmeerd

De zorgen uit het seizoensbegin naar de achtergrond duwen: voor die belangrijke missie stonden KV Mechelen en Westerlo. Niemand wil immers het hele seizoen achter de feiten aanlopen. Bij Malinwa zijn de feiten echter alleen nog maar groter geworden. Westerlo heeft de eerste driepunter van het seizoen beet en behaalde die in stijl.

KV Mechelen en Westerlo zijn twee warme clubs die in de onderlinge duels ook vaak staan voor een karrenvracht aan goals. Dat was nu van geen tel: het ging enkel om de punten. Daar hadden beide teams er nog niet te veel van voor aanvang van de match: KVM had er 2, Westerlo eentje. Verder stond deze partij in het teken van de terugkeer van Nikola Storm Achter de Kazerne, na zijn transfer van Antalyaspor naar Westerlo.

Het voormalige KVM-boegbeeld begon wel op de bank. Met Flø en Sakamoto kwamen twee andere namen in de basisploeg. Die keuzes van Charaï zouden al snel lonen. Flø brak door op rechts, Sakamoto deponeerde zijn lage voorzet in één tijd in doel (0-1). Bij KV Mechelen was er overigens maar één wijziging: Ayodele startte in de spits, maar zou nog voor het einde van het eerste halfuur geblesseerd naar de kant moeten.

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Het enige waar de thuisploeg zich op aanvallend vlak aan kon optrekken was een kopbal van Vanrafelghem die op de deklat strandde. Achteraan zitten ze bij KV ook nog met moeilijkheden, want niet alle spelers zijn al op elkaar afgestemd. Saito kon eenvoudig door de Mechelse defensie slalommen en de 0-2 in de linkerhoek schuiven.

Met de Kempense efficiëntie was vanavond duidelijk weinig mis. Bij de volgende uitbraak haalde Bassette zijn kanon boven: de aanvaller knalde tegen de paal. Boegeroep rolde van de tribunes en 'bloed, zweet en tranen'-gezangen: veel onvrede dus in het Mechelse kamp. De geelroden leken ook nog de 0-3 weg te geven, maar bij het schot van Congreve stond Eerdhuijzen dan toch in de weg.

Westerlo doet via Saito de boeken toe

De jongens van Vanderbiest kwamen wel met veel meer drive uit de kleedkamers na de pauze. Veel kochten ze daar niet voor, want de bezoekers overleefden dit offensiefje zonder averij op te lopen. Daarna deden ze zelfs de boeken toe. Hammar redde eerst nog op de lijn na een tussenkomst van Miras. Op een lage voorzet van Congreve maakte Saito dan toch zijn tweede van de avond: 0-3.





De Japanner had met zijn twee goals zijn job meer dan vervuld: Storm kwam in zijn plaats opdraven. Die kon het niet laten om ook nog mee te doen aan het Westelse feestje en zijn ex-ploeg er nog eens aan te herinneren wat hij kan. Storm krulde de 0-4 heerlijk in de verste hoek. KV Mechelen zit vroeg in het seizoen al in heel vieze papieren.