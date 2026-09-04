Lommel SK Lommel SK
0-1
Club Brugge Club Brugge
lomLommel SK
cluClub Brugge
0-1
45' Timothy Eyoma
Datum: 04/09/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Soeverein stadion
Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
| 43 reacties
Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles
Foto: © photonews

Club Brugge heeft zich na de nederlaag tegen KAA Gent meteen herpakt. Op bezoek bij Lommel SK volstond één ongelukkig moment om de drie punten mee te nemen. De promovendus bood stevig weerwerk, maar botste op een secure Yann Sommer.

Vrijdagavond kreeg Lommel SK een stevige test voor de kiezen met de komst van Club Brugge. Romeo Vermant verving de geschorste Forbs, wat toch een verrassing was. Verder behield Leko het vertrouwen. Lommel-coach Lee Johnson voerde geen wijzigingen door in vergelijking met vorige week.

De bezoekers namen de wedstrijd meteen in handen en zorgden ook voor het eerste gevaar. Vermant kon zich snel tonen met een grote mogelijkheid, maar Jason van Duiven kon een snelle Lommelse domper voorkomen door het leer van de lijn te koppen. Kort nadien kopte Tresoldi maar net naast doel.

Ondanks de dominantie van Club probeerde Lommel goed mee te voetballen. De Limburgers toonden lef en konden zich aanvallend laten gelden, zonder écht gevaarlijk te zijn was de thuisploeg heel aanwezig in het spel. 

Owngoal zorgt voor Brugse voorsprong

We leken af te stevenen op een 0-0-ruststand, maar Club kon vlak voor de pauze alsnog toeslaan. Kyriani Sabbe gaf vanop de achterlijn een bal over de grond voor doel, waar Lommel-speler Timothy Eyoma het leer op ongelukkige wijze in eigen doel werkte.

Club kwam bijzonder goed uit de kleedkamer na de rust. Ivan Leko zal zijn troepen hebben toegesproken, want Lommel had een kwartier lang niets meer te zeggen, tot Konadu oog in oog kwam met Sommer en de Zwitserse doelman zijn club moest rechthouden met een prima redding. 

Groen-wit begon weer wat meer mee te voetballen, nadat Club er niet in slaagde om snel na de pauze zijn voorsprong uit te diepen. Na zo'n 75 minuten spelen leek Tresoldi er 0-2 van te maken, maar zijn goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. 

Kort nadien kwam Dries Wouters oog in oog met Sommer, maar hij trapte zwak op doel waardoor de Zwitserse doelman weinig moeite had met zijn poging. Een moment dat altijd gepakt moet worden tegen een topclub als Club Brugge.

Kansen langs beide kanten, Club trekt aan het langste eind

Lommel probeerde nog wel iets te forceren, maar Club hield achteraan alles dicht. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en eindigde de partij op een 0-1-overwinning voor blauw-zwart.

Na deze overwinning klimt Club voorlopig naar de tweede plaats in het klassement met 12 punten op 15. Lommel SK blijft achtste met 7 op 15. Geen slechte start voor de promovendus, terwijl Club uitkijkt naar wat KAA Gent en Charleroi zullen doen. Ook zij tellen al 12 eenheden in de stand.

Opstellingen

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Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 6.64 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
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van Duiven Jason 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Eyoma Timothy 90' 5.57 -
  • Nauwkeurige passes: 52/64 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
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Wouters Dries 90' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 64/66 (97%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Adewoye Shawn 64' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Talvitie Juho   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Pelupessy Joey 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Reyners Tom 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Schoofs Lucas 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Appuah Stredair 81' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
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Konadu Don-Angelo 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Bank
Ivezic Nikola 0'  
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 0'  
Vercauteren Rik 0'  
Dada-Mascoll Isaiah 0'  
Corthouts Niek 9' 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Beirinckx Lars 0'  
Reumers Alexander 0'  
De Grand Sam 26' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.93 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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Seys Joaquin 90' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 60/70 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
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Lee Hanbeom   90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 69/72 (95.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Mechele Brandon 90' 7.36 -
  • Nauwkeurige passes: 76/84 (90.5%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Sabbe Kyriani 88' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Potts Freddie   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 56/57 (98.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
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Vermant Romeo 81' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Vetlesen Hugo 81' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Diakhon Mamadou 60' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 88' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Bank
Virgili Jan 30' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 9' 6.49  
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 2' 6.59  
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Coulibaly Samba 0'  
Audoor Lynnt 0'  
Vasovic Andrej 9' 6.5  
Meer statistieken
Lemarechal Felix 2' 6.69  
Meer statistieken
Koren Tian Nai 0'  
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Vooraf

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

LIVE: Club Brugge wacht hete avond tegen Lommel na pijnlijke tik in Gent

11:50

Vrijdagavond krijgt Lommel SK meteen een stevige test voor de kiezen. Om 20.45 uur komt Club Brugge op bezoek in een uitverkocht stadion. Voor de promovendus is het de eers...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 05/09 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 05/09 Westerlo Westerlo
Standard Standard 05/09 Antwerp Antwerp
STVV STVV 05/09 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/09 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 06/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 06/09 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 06/09 OH Leuven OH Leuven
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