Club Brugge beleeft heel moeilijke avond tegen Lommel: één moment beslist alles

Club Brugge heeft zich na de nederlaag tegen KAA Gent meteen herpakt. Op bezoek bij Lommel SK volstond één ongelukkig moment om de drie punten mee te nemen. De promovendus bood stevig weerwerk, maar botste op een secure Yann Sommer.

Vrijdagavond kreeg Lommel SK een stevige test voor de kiezen met de komst van Club Brugge. Romeo Vermant verving de geschorste Forbs, wat toch een verrassing was. Verder behield Leko het vertrouwen. Lommel-coach Lee Johnson voerde geen wijzigingen door in vergelijking met vorige week.

De bezoekers namen de wedstrijd meteen in handen en zorgden ook voor het eerste gevaar. Vermant kon zich snel tonen met een grote mogelijkheid, maar Jason van Duiven kon een snelle Lommelse domper voorkomen door het leer van de lijn te koppen. Kort nadien kopte Tresoldi maar net naast doel.

Ondanks de dominantie van Club probeerde Lommel goed mee te voetballen. De Limburgers toonden lef en konden zich aanvallend laten gelden, zonder écht gevaarlijk te zijn was de thuisploeg heel aanwezig in het spel.

Owngoal zorgt voor Brugse voorsprong

We leken af te stevenen op een 0-0-ruststand, maar Club kon vlak voor de pauze alsnog toeslaan. Kyriani Sabbe gaf vanop de achterlijn een bal over de grond voor doel, waar Lommel-speler Timothy Eyoma het leer op ongelukkige wijze in eigen doel werkte.

Club kwam bijzonder goed uit de kleedkamer na de rust. Ivan Leko zal zijn troepen hebben toegesproken, want Lommel had een kwartier lang niets meer te zeggen, tot Konadu oog in oog kwam met Sommer en de Zwitserse doelman zijn club moest rechthouden met een prima redding.





Groen-wit begon weer wat meer mee te voetballen, nadat Club er niet in slaagde om snel na de pauze zijn voorsprong uit te diepen. Na zo'n 75 minuten spelen leek Tresoldi er 0-2 van te maken, maar zijn goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Kort nadien kwam Dries Wouters oog in oog met Sommer, maar hij trapte zwak op doel waardoor de Zwitserse doelman weinig moeite had met zijn poging. Een moment dat altijd gepakt moet worden tegen een topclub als Club Brugge.

Kansen langs beide kanten, Club trekt aan het langste eind

Lommel probeerde nog wel iets te forceren, maar Club hield achteraan alles dicht. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en eindigde de partij op een 0-1-overwinning voor blauw-zwart.

Na deze overwinning klimt Club voorlopig naar de tweede plaats in het klassement met 12 punten op 15. Lommel SK blijft achtste met 7 op 15. Geen slechte start voor de promovendus, terwijl Club uitkijkt naar wat KAA Gent en Charleroi zullen doen. Ook zij tellen al 12 eenheden in de stand.