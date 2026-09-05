Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt
Foto: © photonews
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Enzo Sternal heeft eindelijk nog eens laten zien waarom Anderlecht zoveel verwacht van hem. De 19-jarige Fransman scoorde zaterdag twee keer voor de RSCA Futures op bezoek bij Jong KAA Gent en bezorgde zijn ploeg in extremis een belangrijk punt: 2-2. Voor de Futures was het pas het eerste punt van het seizoen.

Bjorn Vandenabeele

Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt

Jong Genk heeft zaterdagavond een duidelijke overwinning geboekt tegen Sporting Hasselt. De Limburgse beloften haalden het met 3-0 en legden de basis voor de zege al voor de rust. Kim Myeong-Jun opende na achttien minuten de score met een kopbal op aangeven van Kiyan Achahbar.

Achahbar maakt het verschil

Achahbar nam daarna zelf de hoofdrol over. De aanvaller verdubbelde na 25 minuten de voorsprong met een schot in de linkerbenedenhoek. Een derde Genkse treffer van Myeong-Jun werd even later door de VAR afgekeurd, terwijl ook Sporting Hasselt via een VAR-moment geen penalty kreeg.

Derde treffer meteen na rust

Jong Genk begon de tweede helft uitstekend. Achahbar maakte er al na 47 minuten 3-0 van met een schot hoog in het doel, opnieuw na voorbereidend werk van Myeong-Jun. Sporting Hasselt probeerde nog iets terug te doen, maar vond de Genkse doelman telkens op zijn weg. In de slotfase raakte Javan Ngoyi nog de paal. De bezoekers konden echter niet meer scoren, waardoor Jong Genk de drie punten overtuigend thuishield.

Bjorn Vandenabeele

Zure nederlaag voor Club NXT in Challenger Pro League

KAS Eupen heeft Club NXT zaterdagmiddag zijn eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De Brugse beloften domineerden lange tijd, maar Eupen sloeg in de slotfase toe: 0-1.

Nadje beslist na VAR-check

Club NXT had in de eerste helft het meeste balbezit, maar kon nauwelijks gevaar creëren. De thuisploeg schoof de bal geduldig rond, terwijl Eupen de ruimtes goed dichtliep. Pas in de 42ste minuut moest doelman Lejoly een poging van Amengai pareren.

Na de pauze werd Eupen gevaarlijker. Simakala kwam in de 72ste minuut dicht bij de openingstreffer, maar De Corte redde eerst uitstekend en haalde daarna de bal van de lijn. Club NXT leek vervolgens zelf te scoren, maar de treffer van Okon-Engstler werd afgekeurd wegens een overtreding.

Eupen slaat toe

In de 87ste minuut leek Nadje de 0-1 te maken, maar de VAR controleerde minutenlang. Uiteindelijk werd het doelpunt goedgekeurd. Nuhu stuurde Nadje diep en die bleef koel voor De Corte. Club NXT vond geen antwoord meer en leed zo zijn eerste nederlaag.

Enzo Sternal heeft eindelijk nog eens laten zien waarom Anderlecht zoveel verwacht van hem. De 19-jarige Fransman scoorde zaterdag twee keer voor de RSCA Futures op bezoek bij Jong KAA Gent en bezorgde zijn ploeg in extremis een belangrijk punt: 2-2. Voor de Futures was het pas het eerste punt van het seizoen.

Sternal was de grote man bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder bracht zijn ploeg eerst terug tot 2-1 en sloeg in de 92ste minuut opnieuw toe. Zijn tweede treffer leverde de Futures alsnog een punt op in een wedstrijd waarin ze dringend iets nodig hadden.

Dat Sternal uitgerekend nu begint te schitteren, is geen toeval. Anderlecht haalde hem in januari 2025 weg bij Olympique Marseille, waar hij in de jeugdreeksen een bijzonder sterke reputatie had opgebouwd. Bij de U19 van Marseille was hij goed voor 19 doelpunten in 40 wedstrijden en hij maakte op amper 17-jarige leeftijd ook zijn debuut voor de A-ploeg.

Kruisbandblessure gooide alles overhoop

Bij zijn aankomst in Neerpede werd Sternal meteen gezien als een van de interessantste buitenlandse talenten binnen het project van Anderlecht. Hij liet ook onmiddellijk iets zien. In zijn eerste zes wedstrijden voor de RSCA Futures scoorde hij twee keer en viel vooral zijn technische kwaliteit, creativiteit en rust aan de bal op.

Maar net toen hij zich begon te manifesteren, sloeg het noodlot toe. In maart 2025 liep Sternal op training een zware blessure aan de voorste kruisband op. Daardoor stond hij ongeveer acht maanden aan de kant. Zijn comeback in de Challenger Pro League kwam er pas in november, toen hij tegen Seraing kort mocht invallen.

Het verklaart waarom het Franse toptalent zijn enorme potentieel tot dusver nog maar met mondjesmaat heeft kunnen tonen. Anderlecht bleef ondertussen wel geloven in zijn kwaliteiten. Ondanks zijn zware blessure verlengde de club zijn contract in de zomer van 2025 tot 2029.

Nu moet Sternal bevestigen

De voorbije maanden stonden dan ook vooral in het teken van opnieuw fit worden en ritme opbouwen. Deze zomer waren er al duidelijke signalen dat Sternal opnieuw naar zijn beste niveau aan het groeien was. In een oefenwedstrijd scoorde hij bijvoorbeeld al twee keer, waarna de verwachtingen opnieuw toenamen.

Ook binnen de entourage van Anderlecht wordt dit seizoen gezien als belangrijk voor zijn ontwikkeling. Sternal moet nu eindelijk een langere periode fit blijven en bewijzen dat hij het niveau heeft om op termijn door te schuiven naar de A-kern.

Zijn twee goals tegen Jong KAA Gent zijn alvast een stevige stap in die richting. Voor een RSCA Futures-ploeg die na drie speeldagen nog met lege handen stond, kwamen ze bovendien op het perfecte moment.

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