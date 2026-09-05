Jong Genk haalt stevig uit tegen Sporting Hasselt

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Enzo Sternal heeft eindelijk nog eens laten zien waarom Anderlecht zoveel verwacht van hem. De 19-jarige Fransman scoorde zaterdag twee keer voor de RSCA Futures op bezoek bij Jong KAA Gent en bezorgde zijn ploeg in extremis een belangrijk punt: 2-2. Voor de Futures was het pas het eerste punt van het seizoen.