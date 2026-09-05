Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Onbesuisd of heel erg snel? Rik De Mil laat zich uit over nieuwkomer
Foto: © photonews
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Kyrell Wilson is een van de nieuwkomers bij KAA Gent. Tegen Club Brugge werd hij aan de rust vervangen, tegen OH Leuven mocht hij nog wat langer blijven staan. De jonge Engelsman is snel, heel snel. En daardoor misschien iets té snel en/of te onbesuisd?

Als het van Wilson afhangt, dan is het duidelijk: hij wil zoveel mogelijk minuten maken in de kleuren van de Buffalo's. Zijn steentje bijdragen en van waarde zijn voor KAA Gent? Als dat even kan, dan zeer graag wat hem betreft.

Met zijn snelheid kan hij zeker een waarde hebben voor zijn team. "Snel en direct spelen is mijn spel", aldus Wilson in een reactie na de zege tegen OH Leuven. Toch beseft hij zelf ook als de beste dat het overzicht bewaren dan ook meteen moeilijker is.

Kyrell Wilson van KAA Gent is héél snel

"Dat is sowieso iets waar ik sterker in moet worden, maar niemand is ooit een afgewerkt product", beseft hij dat er nog werk aan de winkel is voor de winger. Toch maakte de 21-jarige Engelsman ook al de nodige indruk. 

En wat vindt coach Rik De Mil van Wilson en diens resultaten? "Ik ben hier om wedstrijden te winnen en om Gent terug een gezicht te geven en goede resultaten te halen, maar ook om jongeren op te leiden. We zijn met Wilson aan de slag gegaan na zijn helft tegen Club Brugge."

Wat zijn de werkpunten van Kyrell Wilson?

"Hij moet zijn werk verdedigend beter doen. Je moet zo’n jonge gasten niet meteen op de bank zetten. Ik zag zijn snelheid echt als wapen, zodat hij aanvallend echt pijn kon doen. Hij wil heel snel leren. Het overzicht bewaren, daar moet hij inderdaad ook nog aan werken."

"Hij moet nog efficiënter worden, maar hij is nog jong. We hebben nog veel werk, maar ik ben blij dat hij mentaal sterk is en dit heeft laten zien na de match tegen Club Brugge", is de coach gematigd streng voor de aanwinst.

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