Rik De Mil ziet langverwachte doorbraak bij Gent: "Hij was onnoemelijk blij"

Matisse Samoise heeft zaterdag eindelijk opnieuw minuten gemaakt voor KAA Gent. De 24-jarige flankspeler kwam met Jong Gent een halve wedstrijd in actie tegen RSCA Futures en zette daarmee een belangrijke stap in zijn herstel. Voor Samoise waren het zijn eerste speelminuten sinds december 2025, toen hij een zware kruisbandblessure opliep.

De lange revalidatie woog niet alleen fysiek. Rik De Mil vertelde na de wedstrijd tegen Cercle Brugge hoe gespannen Samoise was voor zijn terugkeer op het veld. “Dat was voor hem een fantastisch gevoel. De dag voor de wedstrijd zei hij nog tegen mij: ‘Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest om te spelen.’”

Volgens De Mil zegt die reactie veel over de impact van een maandenlange afwezigheid. “Dat toont ook hoe zwaar zo’n blessure is, zeker mentaal. Het duurt lang voor je je weer echt voetballer voelt.”

Lange revalidatie eindelijk beloond

Samoise moest bijna negen maanden wachten op zijn eerste wedstrijdminuten. In die periode werkte hij stap voor stap aan zijn herstel, met zaterdag als eerste echte beloning. De Mil heeft veel respect voor de manier waarop zijn speler die maanden heeft aangepakt.

“Als je ziet hoe hij zijn revalidatie heeft afgewerkt en met welke mentaliteit hij dat heeft gedaan, dan is dit hem van harte gegund. Die mentaliteit kennen we ook van hem op het veld.”

Voor Gent is vooral belangrijk dat de medische fase grotendeels achter de rug is. De volgende uitdaging wordt opnieuw wennen aan wedstrijden, duels en het tempo dat daarbij hoort. Na zo’n lange afwezigheid wil de club niets overhaasten.



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Eerste ploeg komt opnieuw in beeld

“Het medische verhaal is nu grotendeels achter de rug. Hij is opnieuw voetballer. Maar nu moet hij stap voor stap terug naar zijn beste niveau. Daar zullen we hem ook de nodige tijd voor moeten geven”, benadrukte De Mil.

Een onmiddellijke basisplaats bij de A-ploeg hoeft Samoise dus nog niet te verwachten. Eerst zal hij verder ritme moeten opdoen en zijn belasting geleidelijk verhogen. Toch is de belangrijkste drempel inmiddels genomen.

De opluchting bij Samoise zelf was volgens zijn trainer groot. “Hij was onnoemelijk blij dat hij weer kon spelen. Nu hopen we hem zo snel mogelijk opnieuw bij ons in de eerste ploeg te zien.”