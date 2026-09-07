Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

Anderlecht heeft zijn kern deze zomer stevig versterkt, maar betaalt daar nu ook een prijs voor. Met Adriano Bertaccini en Mario Stroeykens zijn er twee spelers die na het sluiten van de transfermarkt volledig uit beeld lijken te zijn verdwenen. Beiden konden niet vertrekken en lijken voorlopig niet meer in de plannen voor te komen.

De situatie werd zondag pijnlijk duidelijk. Bertaccini, waarvoor Anderlecht vorig seizoen nog vijf miljoen euro betaalde, zat tegen Genk in de tribune. Ook Stroeykens, een jeugdproduct van paars-wit, was nergens terug te vinden op het wedstrijdblad. Het zijn geen kleine namen die naast de selectie vallen, maar spelers die nog altijd zwaar wegen op het loonbudget.

Wachten tot januari

Anderlecht zat tijdens de mercato met een duidelijke wens: de kern afslanken. Dat lukte niet volledig. Bertaccini en Stroeykens bleven uiteindelijk aan boord en lijken daardoor minstens tot januari met een bijzonder moeilijke situatie te moeten omgaan.

Dat is bovendien niet nieuw binnen de club. Met Alexis Flips en Thomas Foket zitten er al spelers met een stevig contract in de B-kern. Ook zij zullen wellicht tot de wintermercato moeten wachten vooraleer er opnieuw een transferopportuniteit ontstaat.

De vraag is dan ook wat Anderlecht de komende maanden met zijn overbodige spelers gaat doen. De A-kern telt momenteel liefst 33 spelers. Dat is bijzonder veel om dagelijks met één groep te trainen. Een opsplitsing lijkt dan ook onvermijdelijk.

Voor Bertaccini en Stroeykens dreigt daardoor een vreemde periode. Ze blijven contractueel spelers van Anderlecht, maar sportief lijken ze voorlopig geen deel meer uit te maken van het verhaal.





Dure rekening

Vooral de situatie van Bertaccini is opvallend. Anderlecht legde vijf miljoen euro op tafel voor de aanvaller, maar amper later lijkt er geen plaats meer voor hem te zijn. Bij Stroeykens speelt dan weer het emotionele aspect: hij is een jeugdproduct dat jarenlang als een belangrijk talent werd beschouwd.

Paars-wit heeft dus wel een bredere en op papier sterkere selectie samengesteld, maar creëert tegelijk een nieuw probleem. Hoe langer spelers als Bertaccini en Stroeykens buiten beeld blijven, hoe lager hun transferwaarde wordt terwijl ze wel nog veel kosten.