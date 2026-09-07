Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'
Foto: © photonews
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Joshua Nga Kana is één van de Neerpede-diamanten die de voorbije weken zijn kans heeft gegrepen bij RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen ziet in de 17-jarige winger één van de sterkhouders van de komende seizoenen. En dat heeft Antoine Sibierski héél duidelijk gemaakt.

Joshua Nga Kana mocht vorig seizoen al proeven van het echte werk. In de Champions Play-Off viel de 17-jarige flankaanvaller in minuut 71 in voor Tristan Degreef in de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht. De Brusselaars verloren die wedstrijd in het Jan Breydelstadion met 4-2.

De nieuwe voetbaljaargang bracht meteen kansen voor Nga Kana. Onder Vitor Bruno is het jeugdproduct van paars-wit uitgegroeid tot één van de sensaties van het Lotto Park. En Antoine Sibierski had al meteen de handen vol om het goudhaantje in Brussel te houden. 

Nga Kana Joshua - Patris Louis
© photonews

Le Soir weet dat Nga Kana op de verlanglijst staat van quasi iedere Europese topclub. Niet alleen zijn prestaties van de vorige weken doen de Belgisch jeugdinternational in het oog springen. Ook tijdens de internationale jeugdtoernooien was Nga Kana de voorbije seizoenen meermaals één van de sterkhouders.

Manchester United, Liverpool FC én PSG informeerden de voorbije weken naar de voorwaarden om Nga Kana weg te halen bij Anderlecht. Een vertrek van de jongeling is op dit moment echter niét bespreekbaar. De Belgische recordkampioen ziet in Nga Kana één van de sterkhouders van de komende seizoenen. 

Contractverlenging van Joshua Nga Kana was één van dé prioriteiten van Antoine Sibierski

In het Nederlands: het is de bedoeling dat Anderlecht binnen enkele seizoenen de absolute jackpot zal verdienen aan het jeugdproduct. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 17-jarige winger momenteel op een slordige één miljoen euro. Al kijken we nu al reikhalzend uit naar de eerstvolgende update.

Antoine Sibierski wist dan ook héél goed dat de contractverlenging van Nga Kana één van de absolute prioriteiten was toen hij aan zijn opdracht in het Lotto Park begon. Ondertussen werd de overeenkomst van de jonge Brusselaar verlengd tot medio 2029.

RSC Anderlecht geeft héél duidelijk signaal aan geïnteresseerde clubs

Die contractverlenging was een héél duidelijk signaal van Anderlecht aan Manchester United, Liverpool, PSG en de andere topclubs die interesse hebben. En een héél belangrijk signaal naar Nga Kana zelf. Het goudhaantje heeft alles in handen om het Lotto Park de komende seizoenen in vervoering te brengen.

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