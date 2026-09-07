DONE DEAL: Cercle Brugge realiseert nog ongeziene miljoenentransfer

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Zit de transferzomer erop voor de Belgische ploegen? Neen, nog niet helemaal. Er zijn nog een aantal zomermercato's open en daar zouden diverse ploegen kunnen van gaan profiteren om nog een stevige, uitgaande deal te doen. Ibrahima Diaby lijkt daarbij de absolute knaller te worden van het slot van de mercato.