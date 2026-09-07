Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

RSC Anderlecht is in het tussenseizoen (nog maar eens) een nieuw hoofdstuk gestart. Antoine Sibierski is de man die paars-wit sinds enkele maanden de sportieve koers in het Lotto Park moet bepalen. Al heeft Marc Coucke tot hiertoe wél woord gehouden.

We keren eventjes terug naar 20 december 2017. Op die grijze winterdag bereikte Marc Coucke een akkoord om RSC Anderlecht over te nemen. 2018 zou hét jaar van het nieuwe en nog dominantere paars-wit worden.

Coucke droomde al volop van Belgische prijzen én Europese successen. De realiteit ziet er anders uit. Anno 2026 won paars-wit nog steeds geen enkele prijs onder het bewind van de flamboyante zakenman.

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Het Lotto Park was meermaals het decor voor een paleisrevolutie. Achtereenvolgens Luc Devroe, Michael Verschueren, Frank Arnesen, Peter Verbeke, Jesper Fredberg en Olivier Renard kregen de sportieve sleutels in handen. De resultaten zijn gekend.

Sinds mei jongstleden ligt die verantwoordelijkheid bij Antoine Sibierski. Coucke - en met de eigenaar eveneens de voltallige bestuurskamer - gaf aan dat paars-wit zich deze keer géén foute keuze(s) kon veroorloven.

Is Antoine Sibierski geslaagd voor zijn (eerste) examen als sportief directeur van RSC Anderlecht?

Belangrijk detail: Coucke had het niét alleen over de keuze van de sportief directeur. Ook Sibierski stond de voorbije weken meteen voor een heus examen. En tot hiertoe hebben alle partijen woord gehouden.





Sibierski bouwde tijdens de voorbije zomermercato een volledig nieuw elftal. Sinds de aanstelling van de Fransman in Brussel werden maar liefst elf nieuwe spelers aangetrokken.

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We geven de aanwinsten graag in chronologische volgorde (volgens hun aankomst) mee. Giulian Biancone, Léo Pétrot, Lukas Ambros, Oliver Antman, Marten Winkler, Twafik Bentayeb, Oleg Reabciuk, Roméo Amane, Andrew Omobamidele, Thelo Aasgaard en Ilias Koutsoupias.

Bovendien was Sibierski héél selectief op het profiel. Biancone en Reabciuk wonnen niet alleen de Griekse landstitel én Griekse beker met Olympiakos Piraeus, maar beide heren hebben eveneens een Conference League-titel op het palmares staan.

Ook Marc Coucke heeft woord gehouden

En wat kunnen we zeggen over Bentayeb? De Marokkaanse aanvaller was vorig seizoen dé gesel van iedere defensie in de Franse Ligue 2 en had een héél groot aandeel in de promotie van AC Troyes naar de Ligue 1. Het is héél straf dat Sibierski hem naar Brussel heeft kunnen loodsen.

Maar ook Coucke heeft woord gehouden. De onderhandelingen tussen Anderlecht en Sibierski liepen niét over één nacht ijs. De Fransman had uiteraard zijn huiswerk gemaakt en vroeg garanties. Die garantie - in het Nederlands: geld om de broodnodige transfers te doen - kreeg hij van Coucke.

28,4 miljoen euro aan inkomende transfers. Exclusief bonussen!

Op Omobdamidele en Aasgaard na heeft Anderlecht voorgenoemde spelers één voor één definitief vastgelegd. Op basis van de info van Transfermarkt betaalde paars-wit in totaal 28,4 miljoen euro voor negen spelers. Héél belangrijk: de prestatiegerichte bonussen - en dat zijn er wel wat - zijn niét meegenomen in de berekening.

Het vorige record van de Belgische recordkampioen stond op 27,7 miljoen euro. Dat was de zomer van 2016 en dus voor de komst van Coucke. In die mercato werden onder anderen Alexandre Chipciu, Dennis Appiah, Sofiane Hanni en Sébastien De Maio door Herman Van Holsbeeck naar Brussel gehaald.

Laten we de fans van paars-wit even dromen? Het seizoen na die transferperiode pakte Anderlecht ook (de voorlopig laatste) Belgische landstitel. En er wordt toch gezegd dat de geschiedenis zich héél vaak herhaalt?