'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'
Foto: © photonews
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KAA Gent staat met 15 op 15 knap aan de leiding in het klassement. Toch willen ze zich blijven wapenen voor de rest van het seizoen én voor de toekomst. Want ook Jong Gent moet op termijn een baken van talent worden voor De Buffalo's om uit te putten.

Volgens Ghanese bronnen heeft Yassin Mohammed nog een huurdeal weten af te sluiten met KAA Gent en zou de speler zijn Zweedse ploeg Malmö verlaten voor een avontuur bij de Buffalo's. Volgens Transfermarkt is dat wel nog niet officieel.

Maar de veelbelovende aanvaller zou het seizoen 2026 - 2027 in België doorbrengen om zich verder te ontwikkelen en waardevolle ervaring op te doen op een hoger niveau in het Europese voetbal. Mohammed begon zijn voetbalopleiding bij de gerenommeerde WAFA-academie in Ghana, voordat hij in 2025 de overstap naar Zweden maakte om zijn carrière bij Malmö FF voort te zetten.

'KAA Gent haalt Ghanese versterking op in Zweden'

Deze recente transfer biedt volgens de Ghanezen de jongeling een nieuwe kans om zijn spel te ontwikkelen in de Belgische hoogste klasse en zich aan te passen aan een nieuwe voetbalomgeving. Dankzij de huurovereenkomst blijft de Ghanese aanvaller tot de zomer van 2027 bij KAA Gent.

Daar zal hij proberen zijn stempel te drukken en uit te groeien tot een belangrijke speler voor de club. Mohammed hoopt nu deze kans in België te benutten terwijl hij zijn weg naar het profvoetbal vervolgt. Al rest dus de vraag of de deal wel rond is kunnen komen.

Is de deal rond Yassin Mohammed rond geraakt?

Normaal gezien zijn er na het sluiten van de transfermarkt ook geen huurdeal mogelijk, tenzij onder uiterst uitzonderlijke situaties. Ofwel is de deal nog niet in orde, ofwel wordt de speler mogelijk transfervrij overgenomen.

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Voor vrije spelers mag wél nog gezocht worden naar een oplossing. We houden de situatie in ieder geval verder op de hoogte en zullen met een update komen vanaf die bij onze redactie beschikbaar is. Tot dan: wait and see?

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