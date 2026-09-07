Reactie Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet)

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Neerpede-boy heeft een groot probleem onder Vitor Bruno (en de concurrentie was er zelfs nog niet)
Foto: © photonews
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Tristan Degreef staat voor een stevige uitdaging bij Anderlecht. Het Neerpede-product wil dit seizoen een belangrijkere rol spelen, maar weet tegelijk dat de concurrentie in zijn positie alleen maar groter is geworden. Trainer Vitor Bruno ziet de 20-jarige niet als flankspeler, maar als offensieve middenvelder. En net in die regio heeft paars-wit de voorbije week stevig geïnvesteerd.

Anderlecht haalde met Roméo Amané, Ilias Koutsoupias en Thelo Aasgaard drie spelers die in aanmerking komen voor een rol op het middenveld of in de zone achter de spits. Voor Degreef betekent dat dat hij zich opnieuw zal moeten bewijzen om speelminuten af te dwingen.

Geen flankspeler voor Vitor Bruno

Degreef maakte de voorbije seizoenen vooral indruk door zijn polyvalentie en technische kwaliteiten. Toch heeft Vitor Bruno blijkbaar een duidelijke visie over waar hij de jonge Belg het liefst gebruikt. "Ik heb met de coach gesproken en hij ziet me als een aanvallende middenvelder", vertelde Degreef.

Dat lijkt op het eerste gezicht positief: de trainer heeft een duidelijke positie voor hem in gedachten. Alleen is net die positie bijzonder druk bezet. Anderlecht beschikt nu over heel veel spelers voor die postie. Tegen Genk kreeg hij zo'n tien minuten speeltijd, maar Aasgaard en Amané zaten zelfs nog niet in de selectie.

Drie nieuwe concurrenten erbij

Voor Degreef is dat geen reden om zich neer te leggen bij een reserverol. Het Neerpede-product weet dat hij vooral moet tonen dat hij op dit niveau een verschil kan maken.

Zijn voordeel is dat hij de club en de omgeving kent en al ervaring heeft met het eerste elftal. Tegelijk ligt de lat hoger dan vorig seizoen. De concurrentie is groter en de nieuwe spelers werden niet gehaald om de bank warm te houden.

Dat maakt de komende weken belangrijk voor Degreef. Hij zal moeten aantonen dat hij niet alleen een talent uit de eigen opleiding is, maar ook een speler die Vitor Bruno een concrete reden geeft om hem boven de concurrentie te verkiezen.

"Ik moet mijn kansen grijpen"

Voor een jonge speler als Degreef is het bovendien zaak om geduldig te blijven. Met een lange campagne voor de boeg zal Anderlecht rotatie nodig hebben. Wedstrijden, blessures en vormdipjes zullen onvermijdelijk nieuwe kansen creëren. "Ik moet mijn kansen grijpen als ze komen."

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