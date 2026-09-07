Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd
Foto: © photonews
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Een nieuwe regel zorgt dit seizoen voor een opvallend extra tactisch element in het Belgische voetbal. Een speler die verzorging nodig heeft na een overtreding, moet voortaan één minuut naast het veld blijven wanneer de tegenstander voor die fout geen gele kaart heeft gekregen. Charleroi ondervond zaterdag tegen Union Saint-Gilloise op pijnlijke wijze wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

De situatie ontstond na een duel met Kevin Van Den Kerkhof. De rechtsachter van Charleroi werd geraakt bij een interventie die volgens scheidsrechter Mario Kohnen een fout was, waarna hij verzorging nodig had.

Omdat er geen gele kaart werd getrokken, moest Van Den Kerkhof vervolgens verplicht één minuut van het veld. Charleroi speelde daardoor tijdelijk met tien spelers.

Op zich duurt zo'n numerieke minderheid slechts zestig seconden, maar in het geval van de Zebra's kwam die minuut bijzonder slecht uit. Union had op dat moment de bal en zette meteen een aanval op over de linkerflank, precies de zone waar Van Den Kerkhof normaal gezien voor de defensieve dekking moest zorgen.

De rechtsachter keerde wel terug op het veld, maar de aanval van Union was al ingezet. Hij kreeg niet meer de kans om zijn oorspronkelijke positie in te nemen. Uiteindelijk leidde de actie tot de openingstreffer van de Brusselaars. Voor Charleroi was de nieuwe regel daarmee meteen voelbaar op het scorebord.

"Het is de nieuwe regel"

Scheidsrechter Kohnen had dan ook begrip voor de frustratie bij Charleroi. De scheidsrechter was van mening dat er wel degelijk een overtreding op Van Den Kerkhof was gemaakt, maar moest de nieuwe regelgeving toepassen.

"Voor mij is er een duidelijke fout op Kevin Van Den Kerkhof", klonk het bij Sudpresse. "Hij moet naar de kant omdat hij echt veel pijn heeft. En het is echt jammer, want het doelpunt valt aan zijn kant. Het is de nieuwe regel, we moeten die accepteren."

De situatie illustreert hoe groot de impact van de nieuwe regel in bepaalde wedstrijdsituaties kan zijn. Een verzorging kan plots niet alleen een onderbreking betekenen, maar ook een tijdelijke tactische handicap.

En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Charleroi slaagde er na de 0-1 nog in om de wedstrijd volledig om te draaien en op 2-1 te komen. Uiteindelijk ging het toch met 2-3 onderuit. De nieuwe regel kostte de Zebra's zaterdag dus niet noodzakelijk de wedstrijd, maar ze leverde wel een bijzonder zuur moment op.

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Charleroi
Kevin Van Den Kerkhof

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