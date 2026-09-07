Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"
Foto: © photonews
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Enzo Sternal heeft zich in de eerste weken van het seizoen nadrukkelijk opgeworpen als het grootste lichtpunt bij RSCA Futures. De 19-jarige Fransman was opnieuw beslissend tegen Jong AA Gent en lijkt stilaan helemaal terug na een zware kruisbandblessure.

RSCA Futures leek zaterdag tegen Jong AA Gent opnieuw op weg naar een nederlaag. De Brusselaars kwamen al na veertig seconden op achterstand en moesten na een vroege gelijkmaker van Sternal opnieuw achtervolgen. In de blessuretijd was het opnieuw de Fransman die toesloeg.

Na een knappe combinatie met Mohamed Abdellaoui werkte Sternal de 2-2 tegen de netten. "Het was hoog tijd dat ik mijn persoonlijke rekening opende. Dat ik daarmee mijn team op z'n minst een gelijkspel heb opgeleverd, maakt me blij", vertelde hij achteraf aan Het Nieuwsblad.

Sternal voelt zich steeds beter

Voor Sternal is het vooral belangrijk dat zijn lichaam opnieuw meekan. In augustus moest hij tegen Excelsior Virton nog van het veld worden gedragen, wat even deed terugdenken aan zijn zware kruisbandblessure uit maart 2025. Inmiddels voelt de aanvallende middenvelder zich naar eigen zeggen steeds sterker.

"Ik voel me op fysiek vlak beter en beter, het begint allemaal in z'n plooi te vallen. De wedstrijden beginnen zich op te stapelen, en dus wil ik me echt wel tonen."

Sternal is ervan overtuigd dat zijn lange revalidatieperiode stilaan achter hem ligt. "Na een kruisbandblessure is er natuurlijk altijd een periode nodig om terug naar die persoonlijke top toe te groeien, maar ik denk dat die periode nu achter mij ligt."

Wachten op zijn kans bij Anderlecht

Sternal kwam begin 2025 over van Olympique Marseille, waar hij al twee keer mocht invallen in de Ligue 1. Zijn prestaties bij de Futures doen dan ook onvermijdelijk de vraag rijzen wanneer hij een kans bij de hoofdmacht krijgt. Al lijkt die er met alle transfers niet meteen te komen.

Zelf blijft hij opvallend nuchter. "Als men mij vraagt om hier te spelen, dan doe ik dat. Ik speel de matchen die men mij vraagt, of ik daar nu tevreden mee ben of niet."

De boodschap richting Anderlecht is echter duidelijk. Sternal voelt zich opnieuw klaar om zijn beste niveau te tonen. "De keuze om al dan niet door te stromen ligt natuurlijk niet bij mij. Ik speel mijn wedstrijden en help het team waar ik kan."

De bal ligt met andere woorden bij Anderlecht.

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