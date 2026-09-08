Bittere pil Mannaert? Jeugdproduct Genk en Club Brugge én ex-speler OH Leuven zeggen neen tegen België

De Democratische Republiek Congo blijft gericht rekruteren bij spelers met dubbele nationaliteit. Op de voorbije Afrika Cup telden de Leopards onder meer Matthieu Epolo, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki en Théo Bongonda in hun rangen: allemaal voetballers die ook voor België hadden kunnen uitkomen. De meesten droegen zelfs al het shirt van de Belgische jeugdploegen, terwijl Kayembe ook bij de Rode Duivels zat.

Die tendens lijkt zich verder te zetten. Noah Mbamba en Ezechiel Banzuzi zouden allebei gekozen hebben voor een interlandloopbaan bij Congo. Volgens de Congolese media Léopardsfoot en Joueurs Congolais heeft Noah Mbamba de procedure opgestart om van sportnationaliteit te veranderen. De 21-jarige middenvelder werd geboren en groeide op in Brussel, maar kiest dus voor de roots van zijn familie.

Twee nieuwe 'Belgische' spelers kiezen voor Congo DR

Mbamba genoot zijn opleiding bij Club Brugge en maakte er op bijzonder jonge leeftijd indruk in de hoofdmacht. Tot dusver kwam hij uitsluitend uit voor Belgische nationale jeugdselecties. Zijn enige optreden voor de Jonge Duivels dateert van tweeënhalf jaar geleden.

De middenvelder meldde zich samen met Dodo Landu, teammanager van de Congolese nationale ploeg, aan bij de ambassade van DR Congo in Brussel om de nodige documenten in orde te brengen.

🚨| Noah Mbamba et Junior Kadile ont entamé leur changement de nationalité sportive !



Noah Mbamba, milieu de terrain de 21 ans évoluant au FC Lorient 🇫🇷 et Junior Kadile, joueur du RC Lens 🇫🇷 se sont rendus à l’ambassade congolaise de Bruxelles.



Les joueurs étaient accompagnés… pic.twitter.com/vgFttWWvaO — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) September 7, 2026

Indrukwekkend debuut bij Lorient

Mbamba speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Lorient, dat hem overnam van Bayer Leverkusen. Bij zijn eerste basisplaats in de Ligue 1 liet de ex-Bruggeling meteen een sterke indruk na. Lorient won afgelopen weekend met 0-1 op het veld van Lens.



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De jonge Belg-Congolees hoopt die lijn ook door te trekken bij de Leopards. Tijdens de volgende interlandperiode staan oefenwedstrijden in Zuid-Afrika op de planning.

Ook Ezechiel Banzuzi op weg naar Congo

Mbamba is niet de enige jonge middenvelder die voor DR Congo kiest. Voetbal International meldt dat Ezechiel Banzuzi definitief voor de Congolese nationale ploeg heeft gekozen, ten koste van Jong Oranje.

Banzuzi brak door bij OH Leuven en verdiende afgelopen zomer een transfer naar RB Leipzig, dat naar verluidt 16 miljoen euro voor hem betaalde. De 20-jarige middenvelder moet mee het toekomstige hart van de Congolese ploeg vormen.