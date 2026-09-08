Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Hairemans verklapt waarom hij Antwerp achter zich liet: maar is hij wel fit?
Foto: © photonews
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Geoffry Hairemans verraste op Deadline Day met zijn overstap naar Sporting Hasselt. De 34-jarige Antwerpenaar verlaat zijn geliefde Bosuil en moet de Limburgers meteen extra creativiteit en ervaring bezorgen.

Van Antwerp naar Hasselt op het allerlaatste moment

Het was een transfer die pas bijzonder laat vorm kreeg. Sporting Hasselt had op de slotdag al Japhet Muanza weggehaald bij Patro Eisden, maar toch kwam er rond middernacht nog een grote verrassing uit de bus. Hairemans koos voor een avontuur bij de Limburgse club, die uitkomt in de Challenger Pro League.

Volgens Het Belang van Limburg tekende de aanvallende middenvelder voor één seizoen, met een optie op een bijkomend jaar. De overgang kwam er nadat Hairemans bij Antwerp steeds minder uitzicht kreeg op speelminuten. Zijn contract op de Bosuil liep nog tot juni 2027, maar beide partijen gingen uiteindelijk uit elkaar. Het gaat om een definitieve transfer.

Hairemans bevestigde dat de gesprekken pas echt op gang kwamen tijdens Deadline Day. “Ik had nog een jaar contract bij Antwerp, maar mede door een paar inkomende transfers en mijn status als invaller in de eerste competitiematchen voelde ik dat er niet veel meer inzat voor de rest van het seizoen”, vertelde hij aan de krant.

Een carrière met een bijzonder Antwerp-hoofdstuk

Voor Hairemans betekent de transfer het einde van zijn derde passage bij Antwerp. Hij maakte er als zeventienjarige zijn profdebuut op 3 mei 2009 tegen KV Tienen. Later groeide hij uit tot een publiekslieveling en beleefde hij onder meer de promotie naar de Jupiler Pro League in 2017. In totaal kwam hij aan 146 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij 33 keer scoorde en 30 assists afleverde.

Zijn loopbaan bracht hem daarnaast langs De Graafschap, Lierse, KV Turnhout, KSK Heist en KV Mechelen. Vooral bij Mechelen kende hij een sterke periode. In de competitie speelde hij er 177 wedstrijden, met 29 doelpunten en 23 assists. Zijn beste statistische seizoen kwam er in 2022/23. Hairemans speelde toen 33 competitiewedstrijden voor Mechelen en was goed voor negen doelpunten en acht assists.

Marktwaarde ligt ver onder zijn piek

De huidige marktwaarde van Hairemans wordt door FotMob geschat op ongeveer 147.600 euro. Sofascore komt momenteel hoger uit met een geschatte waarde van 240.000 euro. Zijn hoogste geregistreerde waarde bij FotMob bedroeg 2,6 miljoen euro in maart 2022. Hairemans is een linksbenige aanvallende speler die zowel op de flank als meer centraal uit de voeten kan. Zijn creativiteit blijft een belangrijk wapen.

Meteen inzetbaar tegen Seraing?

Voor Sporting Hasselt is vooral zijn fysieke paraatheid interessant. De laatste Antwerp-periode werd deels overschaduwd door blessureproblemen, maar Hairemans zelf wil daar geen vraagteken van maken. “Die blessure is volledig achter de rug. Ik heb de hele voorbereiding met Antwerp meegedaan en voel mij volledig fit”, stelde hij tegenover de krant.

Bij Antwerp kwam hij in de huidige competitie nog beperkt aan spelen toe. Hij viel in op de openingsspeeldag tegen Beveren en verzamelde daarna nog een korte invalbeurt tegen Sint-Truiden; in totaal bleef zijn competitietijd bij Antwerp dit seizoen beperkt.

De timing maakt zijn debuut voor Hasselt meteen interessant. Sporting Hasselt trekt zaterdag naar Seraing. Als Hairemans daar effectief zijn eerste minuten krijgt, begint hij meteen aan een nieuw hoofdstuk in een carrière die hem na ruim anderhalf decennium profvoetbal opnieuw naar een andere omgeving brengt.

En hoewel Antwerp voor altijd een bijzondere plaats in zijn carrière zal behouden, is de boodschap van de routinier duidelijk. “Antwerp zal altijd de club van mijn hart blijven”, vertelde Hairemans. Nu moet hij vooral bewijzen dat hij ook in Hasselt nog een belangrijke rol kan spelen.

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