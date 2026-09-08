Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van

Mario Stroeykens heeft opnieuw een mogelijke uitweg bij Anderlecht. PFK Ludogorets Razgrad heeft een voorstel neergelegd om de middenvelder op huurbasis over te nemen, met een optie om hem nadien definitief vast te leggen. Anderlecht staat niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar voorlopig ligt één belangrijke factor dwars: Stroeykens zelf.

De 22-jarige middenvelder ziet een verhuis naar Bulgarije momenteel niet zitten, schrijft transferexpert Sacha Tavolieri. Daardoor dreigt het dossier opnieuw vast te lopen. Voor Anderlecht zou een akkoord nochtans welkom zijn, want Stroeykens komt dit seizoen nauwelijks in de plannen van coach Vitor Bruno voor.

Anderlecht wil meewerken

Paars-wit stond deze zomer aanvankelijk niet te springen om Stroeykens zomaar van de hand te doen. De club wees eerder al aanbiedingen voor een definitieve transfer af en hoopte een bedrag te ontvangen dat beter aansloot bij de waarde die het zelf aan zijn jeugdproduct toekent.

🟣 Info #RSCA :



🇧🇪 RSC Anderlecht have received a loan offer with an option to buy for Mario Stroeykens from PFK Ludogorets Razgrad.



A proposal the Mauves are inclined to accept but… so far, the Belgian does not want to move to Bulgaria.



The Mauves, who rejected permanent… pic.twitter.com/FiX5jst2Px — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 8, 2026

Intussen is de situatie veranderd. Stroeykens kwam dit seizoen amper in actie voor de eerste ploeg en zat de voorbije wedstrijden zelfs niet in de selectie. Tegelijk heeft Anderlecht zijn middenveld stevig versterkt met onder anderen Roméo Amané, Thelo Aasgaard en Ilias Koutsoupiás. De concurrentie is daardoor alleen maar groter geworden.

Een uitleenbeurt naar Ludogorets zou voor de Brusselaars dan ook een manier kunnen zijn om het dossier opnieuw in beweging te krijgen. De aankoopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om later alsnog tot een definitieve transfer te komen.





Stroeykens moet zelf overtuigd worden

Het grootste probleem ligt voorlopig echter bij de speler. Stroeykens wil zijn carrière opnieuw lanceren, maar een transfer naar Bulgarije lijkt niet de bestemming waar hij op zit te wachten. Eerder onderhandelde hij onder meer met Werder Bremen, terwijl ook andere buitenlandse pistes op tafel lagen.

Dat maakt de situatie bijzonder. Vitor Bruno benadrukte recent nog dat hij het talent van Stroeykens kent en dat hij gefrustreerd is omdat hij er momenteel niet in slaagt het maximum uit de middenvelder te halen. "Toen ik twee jaar geleden met Porto tegen Anderlecht speelde, was Mario een van de spelers waar we het meest bang voor waren", vertelde de coach.

Toch lijkt er voor Stroeykens momenteel weinig perspectief in het Lotto Park. Ludogorets biedt een mogelijke uitweg, maar Anderlecht zal de komende dagen vooral moeten hopen dat het de speler kan overtuigen.