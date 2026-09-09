Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

Pierre Dwomoh voetbalt sinds kort opnieuw in België. De nog altijd maar 22-jarige middenvelder tekende een contract bij Lierse, waar hij het afgelopen weekend tegen FC Luik voor de eerste keer in actie kwam. Komend weekend kijken Dwomoh en co Beerschot in de ogen. Een bijzondere wedstrijd, beseft de middenvelder.

Pierre Dwomoh begint bij Lierse aan een nieuw hoofdstuk

De carrière van Pierre Dwomoh kent een atypisch verloop. Hij vertrok al vroeg van Genk naar Antwerp en speelde daarna op huurbasis voor Braga B, KV Oostende en RWDM. Na een avontuur bij Watford – en een schorsing wegens racistische opmerkingen – is hij sinds deze zomer opnieuw te bewonderen op de Belgische velden.

Het was Lierse dat de speler transfervrij overnam en Dwomoh de kans gaf om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Tegen FC Luik begon hij op de bank, maar hij mocht bij de rust invallen. Om echt het verschil te maken, was het nog te vroeg.

Beerschot wordt een speciale wedstrijd voor Dwomoh

Komende vrijdag krijgt Dwomoh mogelijk een nieuwe kans. Lierse gaat dan op bezoek bij Beerschot, wat altijd een bijzondere wedstrijd is voor de fans van de Pallieters. "Ook voor mij", geeft Dwomoh toe bij Het Laatste Nieuws.

"Of ik geen Beerschot-fan ben? Dat is een groot woord. Ik heb nog steeds Antwerp-DNA in mij, ik kijk enorm uit naar deze wedstrijd", voegt hij toe. Dwomoh beseft dat Beerschot een titelkandidaat is en kan niet wachten om punten te pakken op het Kiel.

Een de doelpunten vallen bij Lierse ...

Lierse speelde dit seizoen al twee keer gelijk. Dwomoh en co hopen dat er nu meer inzit. "Eens de doelpunten beginnen te vallen, is de ketchupfles vertrokken", heeft hij er duidelijk vertrouwen in.





Na de wedstrijd tegen Beerschot is Lierse op speeldag 6 vrij. Daarna wacht een thuiswedstrijd tegen Royal Francs Borains, dat samen met Beerschot momenteel op kop staat. Dat worden enkele stevige maar interessante opdrachten voor Dwomoh en zijn ploegmaats.