Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

De verwarring rond Charleroi-Cercle Brugge is uitgeklaard. De aangekondigde wedstrijd achter gesloten deuren zal niet gelden voor het duel met Cercle, maar pas bij een latere thuiswedstrijd. Daardoor mogen de supporters van de Vereniging toch gewoon mee naar Charleroi.

Naar aanleiding van de incidenten tijdens de laatste wedstrijd van vorig seizoen op het veld van Standard kreeg Sporting Charleroi één effectieve wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd. Daarnaast kwamen er nog twee wedstrijden met uitstel bij. De Zebra’s gingen ervan uit dat die effectieve straf zou worden uitgezeten bij de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge op zaterdag 19 september.

“Royal Charleroi Sporting Club heeft kennisgenomen van de uitspraak die op maandag 7 september werd gedaan door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Daarin werd de sanctie bevestigd die was uitgesproken na de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Standard op 23 mei”, liet Charleroi weten.

“Als gevolg daarvan zal de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Cercle Brugge, gepland op zaterdag 19 september, helaas achter gesloten deuren worden gespeeld, zonder de aanwezigheid van onze supporters”, klonk het eerder deze week in een officieel communiqué van de Henegouwers.

Communiqué officiel : la rencontre face au Cercle de Bruges, prévue le 19 septembre prochain à domicile, se jouera à huis clos.



🔗 https://t.co/SHiV86uYWT#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/w1qfOEqe61 — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 7, 2026

Charleroi-Cercle Brugge zal uiteindelijk toch niet achter gesloten deuren worden gespeeld. Dat nieuws kwam opvallend genoeg via Cercle zelf. De Vereniging nam contact op met de Belgische voetbalbond nadat eerder was gemeld dat de straf van Sporting Charleroi zou gelden voor de wedstrijd tegen Cercle op 19 september.





Cercle-fans mogen dan toch naar Charleroi

“De Belgische voetbalbond heeft bevestigd dat de sanctie voor Sporting Charleroi pas een week later van kracht gaat”, meldde Cercle dinsdagavond in een communiqué. Daardoor zal niet de wedstrijd tegen Cercle, maar wel het duel met RAAL La Louvière op 1 november zonder publiek worden afgewerkt in het Stade du Pays de Charleroi.

Voor Charleroi ziet het programma er voordien als volgt uit: eerst wacht een verplaatsing naar Zulte Waregem, daarna volgt de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Vervolgens trekken de Zebra’s nog naar Standard en Antwerp, voor ze opnieuw in eigen huis spelen tegen La Louvière.

Het is dus die laatste wedstrijd waarop de effectieve sanctie zal worden toegepast. Voor de supporters van Cercle betekent dit dat zij op 19 september gewoon naar Charleroi kunnen afreizen.