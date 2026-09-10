DONE DEAL: Anderlecht-flop met verleden bij Beveren heeft nieuwe club gevonden

Isaac Kiese Thelin heeft met SV Ried eindelijk een nieuwe club. De Zweed liet bij Anderlecht geen grote indruk na, al bezorgde hij de Brusselaars wel één moment dat bij veel supporters is blijven hangen. In het seizoen 2016/17 kopte de Zweed Sporting in de slotminuten voorbij Zenit Sint-Petersburg en naar de achtste finales van de Europa League.

Die late treffer leidde Anderlecht naar het memorabele tweeluik met Manchester United van José Mourinho. Veel meer bepalende momenten verzamelde de spits echter niet in het Astridpark en dus werd er snel een oplossing voor hem gezocht.

Van Beveren naar Anderlecht, maar zonder echte doorbraak

Kiese Thelin verdiende destijds zijn transfer naar paars-wit met sterke cijfers bij Waasland-Beveren, waar hij 19 keer scoorde in 33 wedstrijden. Zijn periode bij Anderlecht werd evenwel nooit het succesverhaal waarop de club had gehoopt.

De Zweed werd tijdens zijn Brusselse passage uitgeleend aan Bayer Leverkusen, Malmö FF en Kasimpasa. In september 2021 vertrok hij uiteindelijk definitief naar FC Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten, zonder veel weerklank bij Anderlecht.

Malmö bracht Kiese Thelin opnieuw op dreef

Lang bleef hij niet in het Midden-Oosten. In maart 2022 keerde de 33-voudige Zweedse international terug naar Malmö, de club waar hij eerder doorbrak voor zijn transfer naar Bordeaux.

Die terugkeer pakte bijzonder goed uit. Tijdens zijn tweede seizoen na zijn comeback kroonde Kiese Thelin zich tot topschutter van de Zweedse competitie en had hij een groot aandeel in de landstitel van Malmö. Daarna koos de voormalige Beveren-spits voor een nieuw avontuur bij Urawa Reds in Japan.





SV Ried haalt ervaren Zweed naar Oostenrijk

In Japan werd zijn avontuur geen voltreffer. Kiese Thelin kwam er amper tien keer in actie en zag zijn contract niet verlengd worden. Na een zoektocht naar een nieuwe werkgever heeft de aanvaller nu onderdak gevonden in Oostenrijk.

SV Ried, de eersteklasser waar Union eerder Nikki Havenaar wegplukte, heeft de komst van Kiese Thelin officieel bevestigd. De Zweed tekende er een contract voor twee jaar.

"We wilden alleen een spits aantrekken als we volledig overtuigd waren van zijn kwaliteiten. Met Isaac is dat het geval. De gesprekken van de voorbije weken hebben onze overtuiging versterkt dat we samen in Ried aan een boeiend project kunnen beginnen. Isaacs palmares spreekt voor zich. Hij brengt de ervaring waarnaar we op zoek waren en zal het niveau van de ploeg optrekken", verklaart sportief directeur Lukas Brandl in het officiële persbericht.